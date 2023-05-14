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    «Монако» с «Лиллем» устроят голевое шоу

    «Монако» — «Лилль». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Лига 1, 14 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Монако» — «Лилль»
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    Александр Головин
    «Монако» сыграет на своем поле с «Лиллем» в рамках 35-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 14 мая, начало — в 18:05 мск. «Монако» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 14 Мая 2023 года
    Монако
  • Монако
    •  Монако 18:05 Лилль Лилль
  • Франция. Лига 1
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    «Монако»

    Монегаски находятся на 4 месте, отставая от третьего на 6 очков. Так что вероятность, что команда окажется в зоне Лиги чемпионов крайне малая.

    Вот только оборона «Монако» частенько дает сбои. В 34 матчах монегаски пропустили в свои ворота уже 51 раз.

    Коэффициенты матча Монако — Лилль

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    В своем последнем поединке команда разжилась тремя очками. На выезде «Монако» переиграл аутсайдера «Анже» (1:2).

    Все прогнозы на Лигу 1

    В кадровом плане у монегасков отнюдь не все гладко. Травмирован ведущий форвард команды Бреел Эмболо.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. Монегаски опережают «Лилль» на 5 очков, и уж точно постараются оторваться от идущего следом соперника.

    «Лилль»

    Эта команда нынешний сезон проводит не лучшим образом. Нынешнее 5 место не устраивает, но подъем выше еще возможен.

    Главным бичом команды является оборона. В 34 матчах в воротах «Лилля» побывал 41 мяч.

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    • В минувшем туре чемпионата «Лилль» потерпел поражение. На выезде «доги» минимально уступили «Реймсу».

    «Доги» сильны, но крайне нестабильны. Зато в первом круге «Лилль» переиграл монегасков в перестрелке (4:3).

    Гости уж точно не будут отсиживаться в тылах. Свои шансы у ворот монегасков «доги» наверняка будут иметь.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Лилля» предлагают — 2.40.

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    На викторию «Монако» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.60.

    Обе команды еще имеют шансы на подъем в турнирной таблице, и уж точно будут активны в атаке.

    Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.60.

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    «Монако» — «Лилль»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 14.05.2023. Прогнозы на футбол. «Монако» с «Лиллем» устроят голевое шоу
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