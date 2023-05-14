«Монако» сыграет на своем поле с «Лиллем» в рамках 35-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 14 мая, начало — в 18:05 мск. «Монако» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монако»

Монегаски находятся на 4 месте, отставая от третьего на 6 очков. Так что вероятность, что команда окажется в зоне Лиги чемпионов крайне малая.

Вот только оборона «Монако» частенько дает сбои. В 34 матчах монегаски пропустили в свои ворота уже 51 раз.

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В своем последнем поединке команда разжилась тремя очками. На выезде «Монако» переиграл аутсайдера «Анже» (1:2).

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В кадровом плане у монегасков отнюдь не все гладко. Травмирован ведущий форвард команды Бреел Эмболо.

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. Монегаски опережают «Лилль» на 5 очков, и уж точно постараются оторваться от идущего следом соперника.

«Лилль»

Эта команда нынешний сезон проводит не лучшим образом. Нынешнее 5 место не устраивает, но подъем выше еще возможен.

Главным бичом команды является оборона. В 34 матчах в воротах «Лилля» побывал 41 мяч.

В минувшем туре чемпионата «Лилль» потерпел поражение. На выезде «доги» минимально уступили «Реймсу».

«Доги» сильны, но крайне нестабильны. Зато в первом круге «Лилль» переиграл монегасков в перестрелке (4:3).

Гости уж точно не будут отсиживаться в тылах. Свои шансы у ворот монегасков «доги» наверняка будут иметь.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Лилля» предлагают — 2.40.

На викторию «Монако» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.60.

Обе команды еще имеют шансы на подъем в турнирной таблице, и уж точно будут активны в атаке .

Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.60.