«Монако»
Монегаски находятся на 4 месте, отставая от третьего на 6 очков. Так что вероятность, что команда окажется в зоне Лиги чемпионов крайне малая.
Вот только оборона «Монако» частенько дает сбои. В 34 матчах монегаски пропустили в свои ворота уже 51 раз.
Коэффициенты матча Монако — Лилль
В своем последнем поединке команда разжилась тремя очками. На выезде «Монако» переиграл аутсайдера «Анже» (1:2).
В кадровом плане у монегасков отнюдь не все гладко. Травмирован ведущий форвард команды Бреел Эмболо.
Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. Монегаски опережают «Лилль» на 5 очков, и уж точно постараются оторваться от идущего следом соперника.
«Лилль»
Эта команда нынешний сезон проводит не лучшим образом. Нынешнее 5 место не устраивает, но подъем выше еще возможен.
Главным бичом команды является оборона. В 34 матчах в воротах «Лилля» побывал 41 мяч.
В минувшем туре чемпионата «Лилль» потерпел поражение. На выезде «доги» минимально уступили «Реймсу».
«Доги» сильны, но крайне нестабильны. Зато в первом круге «Лилль» переиграл монегасков в перестрелке (4:3).
Гости уж точно не будут отсиживаться в тылах. Свои шансы у ворот монегасков «доги» наверняка будут иметь.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Лилля» предлагают — 2.40.
На викторию «Монако» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.60.
Обе команды еще имеют шансы на подъем в турнирной таблице, и уж
Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.60.