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    Догонит ли «Астон Вилла» «Тоттенхэм»?

    «Астон Вилла» — «Тоттенхэм». Ставки (к. 2.25) и прогноз на АПЛ, 13 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Астон Вилла» — «Тоттенхэм»
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    «Астон Вилла» идет на 8-м месте
    В 35-м туре чемпионата Англии «Астон Вилла» примет «Тоттенхэм». Встреча запланирована на 13 мая и начнется в 17:00 мск. «Астон Вилла» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 13 Мая 2023 года
    Астон Вилла
  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 17:00 Тоттенхэм Тоттенхэм
  • Лондон
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    «Астон Вилла»

    Команда из Бирмингема в последнее время набрала отличный ход и претендует на место в зоне еврокубков. В настоящий момент «Астон Вилла» занимает 8-е место в турнирной таблице. В активе «Львов» 54 очка.

    «Бордово-голубые» на девять пунктов отстают от зоны Лиги чемпионов, но думается, что для них любое место, которое позволит выступать в следующем сезоне в еврокубках, будет достижением.

    Коэффициенты матча Астон Вилла — Тоттенхэм

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  • 2.253.652.95Бонус$9500
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    Отставание от зоны Лиги Европы составляет восемь баллов. Из всех других турниров подопечные Унаи Эмери уже давно вылетели, поэтому сосредоточены на выступлении в английском первенстве.

    Все прогнозы на АПЛ

    В последних двух поединках коллектив потерпел поражение, поэтому находится не в лучшей форме.

    «Тоттенхэм»

    «Шпоры» находятся на диком спаде. «Тоттенхэм» фактически выпал из борьбы за выход в Лигу чемпионов, да и нынешнее 6-е место сохранить будет непросто.

    Лондонцы имеют серьезные проблемы в обороне. «Тоттенхэм» пропустил уже 57 мячей в свои ворота, что на уровне одного из аутсайдеров.

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  • 06/05/2023

    • Минувший тур АПЛ снова принес клубу победу. На своем поле клуб одержал минимальную победу над земляками из «Кристал Пэлас» (1:0).

    Этот успех позволил коллективу прервать его серию без побед на четырех поединках при трех поражениях, а значит ему будет непросто выиграть.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Астон Виллу», коэффициент на победу которой равен 2,27. Успех «Тотенхэма» оценивается в 3,07, ничья — в 3,66.

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    В последних трех матчах хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.

    Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,25.

    Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 2,09, ведь в четырех последних матчах хозяев было забито меньше 2,5 голов.

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