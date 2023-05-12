«Кызылкум»
Эта команда находится на предпоследнем 13 месте в турнирной таблице. В активе у «Кызылкума» лишь 5 очков в 8 матчах.
Вот только оборона команды надежностью не отличается. В 8 матчах «Кызылкум» пропустил в свои ворота уже 13 раз.
В своем последнем поединке команда снова потерпела поражение. «Кызылкум» на выезде по всем статьям уступил ОКМК (4:0).
Да и вообще, очевидно, что команде предстоит борьба за выживание. И пока непонятно, за счет чего «Кызылкум» выберется со дна таблицы.
Что говорить, если «Кызылкум» забивает реже всех в лиге. В 8 матчах игроки команды сподобились лишь на 3 точных удара.
«Олимпик» Ташкент
Эта команда пребывает в районе экватора турнирной таблицы. Сейчас ташкентцы находятся на 8 строчке, набрав 11 очков.
«Олимпик» Ташкент имеет проблемы с надежностью своих тылов: 10 забитых мячей в 8 матчах. А вот забила команда всего 8 раз.
В минувшем туре команда добыла один балл. «Олимпик» Ташкент на выезде не дал себя обыграть «Бунедкору» (1:1).
Правда, до того ташкентцы по всем статьям уступили «Насафу» (3:0). Так что стабильности результатов не сыщешь днем с огнем.
«Олимпик» Ташкент уж точно будет активно атаковать. Гости пойдут вперед с первых минут встречи с аутсайдером.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Олимпика» Ташкент предлагают — 2.50.
На викторию «Кызылкума» дают — 2.55, ничья оценена — в 3.00.
Хозяева слишком слабо атакуют, тогда, как
Наш прогноз — Победа «Олимпика» Ташкент. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.00.