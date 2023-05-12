«Кызылкум» сыграет на своем поле с «Олимпиком» Ташкент в рамках 10-го тура чемпионата Узбекистана. Матч пройдет 12 мая, начало — в 17:00 мск. «Кызылкум» — «Олимпик» Ташкент: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кызылкум»

Эта команда находится на предпоследнем 13 месте в турнирной таблице. В активе у «Кызылкума» лишь 5 очков в 8 матчах.

Вот только оборона команды надежностью не отличается. В 8 матчах «Кызылкум» пропустил в свои ворота уже 13 раз.

В своем последнем поединке команда снова потерпела поражение. «Кызылкум» на выезде по всем статьям уступил ОКМК (4:0).

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Да и вообще, очевидно, что команде предстоит борьба за выживание. И пока непонятно, за счет чего «Кызылкум» выберется со дна таблицы.

Что говорить, если «Кызылкум» забивает реже всех в лиге. В 8 матчах игроки команды сподобились лишь на 3 точных удара.

«Олимпик» Ташкент

Эта команда пребывает в районе экватора турнирной таблицы. Сейчас ташкентцы находятся на 8 строчке, набрав 11 очков.

«Олимпик» Ташкент имеет проблемы с надежностью своих тылов: 10 забитых мячей в 8 матчах. А вот забила команда всего 8 раз.

В минувшем туре команда добыла один балл. «Олимпик» Ташкент на выезде не дал себя обыграть «Бунедкору» (1:1).

Правда, до того ташкентцы по всем статьям уступили «Насафу» (3:0). Так что стабильности результатов не сыщешь днем с огнем.

«Олимпик» Ташкент уж точно будет активно атаковать. Гости пойдут вперед с первых минут встречи с аутсайдером.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Олимпика» Ташкент предлагают — 2.50.

На викторию «Кызылкума» дают — 2.55, ничья оценена — в 3.00.

Хозяева слишком слабо атакуют, тогда, как ташкентцы по игре выглядят куда более монолитно .

Наш прогноз — Победа «Олимпика» Ташкент. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.00.