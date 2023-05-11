«Днепр-1»
«Днепр-1» сражается за чемпионский титул. Команда Александра Кучера сейчас отстает от «Шахтера» на 3 очка, и имеет все шансы догнать «горняков».
Днепряне заметно прибавили в последних матчах. Да и форвард Артем Довбик настрелял уже 21 мяч в чемпионате.
В минувшем туре УПЛ «Днепр-1» вновь победил. Правда, виктория над «Черноморцем» получилась скандальной и натужной одновременно (1:2).
В 4 своих последних матчах днепряне победили. Вот только важнее всего будет не перегореть, ибо мысли о лидерстве могут сыграть злую шутку…
В этой встрече хозяева наверняка будут активно атаковать. Вот только игры с александрийцами для днепрян традиционно даются сложно.
«Александрия»
Нынешний сезон для александрийцев проходит под знаком перестройки. Состав команды обновился существенно, да и Руслан Ротань впервые пробует себя в роли главного тренера команды УПЛ.
Сейчас «Александрия» сражается за 5 место, которое как раз и занимает. Вот только ничейный синдром явно не радует болельщиков клуба.
Не особо складывается у команды и с реализацией. В 24 матчах александрийцы отличились всего 36 голами.
В минувшем туре чемпионата «Александрия» как раз очень помогла днепрянам. Ничья с «Шахтером» (1:1) получилась абсолютно логичной.
Александрийцы не собираются сдаваться на милость фаворита. Да и отбирать очки у лидеров для самобытной команды не в диковинку.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Днепра-1» предлагают — 1.77.
На викторию «Александрии» дают — 4.10, ничья оценена — в 3.75.
Наш прогноз — Победа «Днепра-1» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.00.