«Днепр-1» сыграет на своем поле с «Александрией» в рамках 1-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 11 мая, начало — в 13:00 мск. «Днепр-1» — «Александрия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Днепр-1»

«Днепр-1» сражается за чемпионский титул. Команда Александра Кучера сейчас отстает от «Шахтера» на 3 очка, и имеет все шансы догнать «горняков».

Днепряне заметно прибавили в последних матчах. Да и форвард Артем Довбик настрелял уже 21 мяч в чемпионате.

В минувшем туре УПЛ «Днепр-1» вновь победил. Правда, виктория над «Черноморцем» получилась скандальной и натужной одновременно (1:2).

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В 4 своих последних матчах днепряне победили. Вот только важнее всего будет не перегореть, ибо мысли о лидерстве могут сыграть злую шутку…

В этой встрече хозяева наверняка будут активно атаковать. Вот только игры с александрийцами для днепрян традиционно даются сложно.

«Александрия»

Нынешний сезон для александрийцев проходит под знаком перестройки. Состав команды обновился существенно, да и Руслан Ротань впервые пробует себя в роли главного тренера команды УПЛ.

Сейчас «Александрия» сражается за 5 место, которое как раз и занимает. Вот только ничейный синдром явно не радует болельщиков клуба.

Не особо складывается у команды и с реализацией. В 24 матчах александрийцы отличились всего 36 голами.

В минувшем туре чемпионата «Александрия» как раз очень помогла днепрянам. Ничья с «Шахтером» (1:1) получилась абсолютно логичной.

Александрийцы не собираются сдаваться на милость фаворита. Да и отбирать очки у лидеров для самобытной команды не в диковинку.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Днепра-1» предлагают — 1.77.

На викторию «Александрии» дают — 4.10, ничья оценена — в 3.75.

Днепряне наверняка начнут встречу с активных атак , и явно быстро добьются своего.

Наш прогноз — Победа «Днепра-1» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.00.