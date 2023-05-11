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    Днепряне оперативно расправятся с «Александрией»

    «Днепр-1» — «Александрия». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, УПЛ, 11 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Днепр-1» — «Александрия»
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    Александр Сваток
    «Днепр-1» сыграет на своем поле с «Александрией» в рамках 1-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 11 мая, начало — в 13:00 мск. «Днепр-1» — «Александрия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 11 Мая 2023 года
    Днепр-1
  • Днепр
    •  Днепр-1 12:00 Александрия Александрия
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    «Днепр-1»

    «Днепр-1» сражается за чемпионский титул. Команда Александра Кучера сейчас отстает от «Шахтера» на 3 очка, и имеет все шансы догнать «горняков».

    Днепряне заметно прибавили в последних матчах. Да и форвард Артем Довбик настрелял уже 21 мяч в чемпионате.

    В минувшем туре УПЛ «Днепр-1» вновь победил. Правда, виктория над «Черноморцем» получилась скандальной и натужной одновременно (1:2).

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    В 4 своих последних матчах днепряне победили. Вот только важнее всего будет не перегореть, ибо мысли о лидерстве могут сыграть злую шутку…

    В этой встрече хозяева наверняка будут активно атаковать. Вот только игры с александрийцами для днепрян традиционно даются сложно.

    «Александрия»

    Нынешний сезон для александрийцев проходит под знаком перестройки. Состав команды обновился существенно, да и Руслан Ротань впервые пробует себя в роли главного тренера команды УПЛ.

    Сейчас «Александрия» сражается за 5 место, которое как раз и занимает. Вот только ничейный синдром явно не радует болельщиков клуба.

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  • Вчера

    • Не особо складывается у команды и с реализацией. В 24 матчах александрийцы отличились всего 36 голами.

    В минувшем туре чемпионата «Александрия» как раз очень помогла днепрянам. Ничья с «Шахтером» (1:1) получилась абсолютно логичной.

    Александрийцы не собираются сдаваться на милость фаворита. Да и отбирать очки у лидеров для самобытной команды не в диковинку.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Днепра-1» предлагают — 1.77.

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    На викторию «Александрии» дают — 4.10, ничья оценена — в 3.75.

    Днепряне наверняка начнут встречу с активных атак, и явно быстро добьются своего.

    Наш прогноз — Победа «Днепра-1» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.00.

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    «Днепр-1» — «Александрия»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 11.05.2023. Прогнозы на футбол. Днепряне оперативно расправятся с «Александрией»
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