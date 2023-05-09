«Тукумс 2000» сыграет на своем поле с РФШ в рамках 11-го тура чемпионата Латвии. Матч пройдет 9 мая, начало — в 17:00 мск. «Тукумс 2000» — РФШ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тукумс 2000»

Эта команда начала чемпионат на привычном для себя уровне. Нынешнее 8 место едва ли можно считать успешной диспозицией.

Главной проблемой команды является слабая оборона. В 10 матчах пропущено уже 19 мячей в свои ворота.

В своем предыдущем поединке команда добыла один пункт. Ничья с «Даугавпилсом» получилась боевой (3:3).

Все прогнозы на футбол

Матчи с рижанами для команды традиционно складываются неудачно. 4 из 5 последних поединков были проиграны.

«Тукумс 2000» явно планирует воспользоваться фактором своего поля. Дать бой одному из лидеров — отличная мотивация для скромного клуба.

РФШ

РФШ привычно сражается за чемпионский титул. Ныне команда занимает 2 место в турнирной таблице чемпионата Латвии.

Причем главным бичом команды является слабая атака. В 10 сыгранных матчах игроки рижского клуба отличились лишь 15 точными ударами.

Зато оборона команды блещет надежностью. Пропущено всего лишь 3 мяча, и это лучший показатель в лиге.

Минувший тур чемпионата рижане провели продуктивно. РФШ дома переиграл «Валмиеру» со счетом 2:1.

Наверняка РФШ постарается добыть викторию. Гости, вероятнее всего, будут активно атаковать с первых минут матча.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу РФШ предлагают — 1.27.

На викторию «Тукумс 2000» дают — 10.20, ничья оценена — в 5.35.

РФШ наверняка будет активно атаковать с первых минут встречи , и имеет все шансы добиться своего.

Наш прогноз — Тотал 1-го тайма больше 1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 3.13.