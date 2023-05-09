«Тукумс 2000»
Эта команда начала чемпионат на привычном для себя уровне. Нынешнее 8 место едва ли можно считать успешной диспозицией.
Главной проблемой команды является слабая оборона. В 10 матчах пропущено уже 19 мячей в свои ворота.
В своем предыдущем поединке команда добыла один пункт. Ничья с «Даугавпилсом» получилась боевой (3:3).
Матчи с рижанами для команды традиционно складываются неудачно. 4 из 5 последних поединков были проиграны.
«Тукумс 2000» явно планирует воспользоваться фактором своего поля. Дать бой одному из лидеров — отличная мотивация для скромного клуба.
РФШ
РФШ привычно сражается за чемпионский титул. Ныне команда занимает 2 место в турнирной таблице чемпионата Латвии.
Причем главным бичом команды является слабая атака. В 10 сыгранных матчах игроки рижского клуба отличились лишь 15 точными ударами.
Зато оборона команды блещет надежностью. Пропущено всего лишь 3 мяча, и это лучший показатель в лиге.
Минувший тур чемпионата рижане провели продуктивно. РФШ дома переиграл «Валмиеру» со счетом 2:1.
Наверняка РФШ постарается добыть викторию. Гости, вероятнее всего, будут активно атаковать с первых минут матча.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу РФШ предлагают — 1.27.
На викторию «Тукумс 2000» дают — 10.20, ничья оценена — в 5.35.
Наш прогноз — Тотал 1-го тайма больше 1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 3.13.