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    «Тукумс 2000» — РФШ. Прогноз, ставка (к. 2.01) на футбол, чемпионат Латвии, 9 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Тукумс 2000» — РФШ
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    РФШ
    «Тукумс 2000» сыграет на своем поле с РФШ в рамках 11-го тура чемпионата Латвии. Матч пройдет 9 мая, начало — в 17:00 мск. «Тукумс 2000» — РФШ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Латвия. Высшая лига 09 Мая 2023 года
    Тукумс 2000
  • Латвия. Высшая лига
    •  Тукумс 2000 17:00 РФШ РФШ
  • Рига
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    «Тукумс 2000»

    Эта команда начала чемпионат на привычном для себя уровне. Нынешнее 8 место едва ли можно считать успешной диспозицией.

    Главной проблемой команды является слабая оборона. В 10 матчах пропущено уже 19 мячей в свои ворота.

    В своем предыдущем поединке команда добыла один пункт. Ничья с «Даугавпилсом» получилась боевой (3:3).

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    Матчи с рижанами для команды традиционно складываются неудачно. 4 из 5 последних поединков были проиграны.

    «Тукумс 2000» явно планирует воспользоваться фактором своего поля. Дать бой одному из лидеров — отличная мотивация для скромного клуба.

    РФШ

    РФШ привычно сражается за чемпионский титул. Ныне команда занимает 2 место в турнирной таблице чемпионата Латвии.

    Причем главным бичом команды является слабая атака. В 10 сыгранных матчах игроки рижского клуба отличились лишь 15 точными ударами.

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    • Зато оборона команды блещет надежностью. Пропущено всего лишь 3 мяча, и это лучший показатель в лиге.

    Минувший тур чемпионата рижане провели продуктивно. РФШ дома переиграл «Валмиеру» со счетом 2:1.

    Наверняка РФШ постарается добыть викторию. Гости, вероятнее всего, будут активно атаковать с первых минут матча.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу РФШ предлагают — 1.27.

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    На викторию «Тукумс 2000» дают — 10.20, ничья оценена — в 5.35.

    РФШ наверняка будет активно атаковать с первых минут встречи, и имеет все шансы добиться своего.

    Наш прогноз — Тотал 1-го тайма больше 1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 3.13.

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    «Тукумс 2000» — РФШ: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 09.05.2023. Прогнозы на футбол. Первый тайм будет результативным
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