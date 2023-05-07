«Шахтер» Караганда сыграет на своем поле с «Кызыл-Жаром» в рамках 8-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 7 мая, начало — в 16:00 мск. «Шахтер» Караганда — «Кызыл-Жар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шахтер» Караганда

Эта команда проводит не столь успешный сезон. На данный момент «Шахтер» Караганда занимает 11 место в турнирной таблице.

В 7 матчах команда выиграла лишь 1 раз. Зато пропущено уже 12 мячей, да и вообще, игра карагандинцев вызывает вопросы.

В минувшем туре команда добыла один зачетный балл. В выездном матче с «Окжетпесом» «Шахтер» Караганда добился ничьей (1:1).

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После того «Шахтер» Караганда прошел в четвертьфинал Кубка Казахстана. Причем «горняки» огорошили тот же «Окжетпес» (0:5).

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. «Горнякам» явно пора подниматься как можно выше в таблице.

«Кызыл-Жар»

Эта команда также начала текущий сезон просто великолепно. «Кызыл-Жар» пребывает на вершине турнирной таблицы, набрав 19 очков из 21 возможных.

Правда, с атакой у команды все не так весело. В 7 сыгранных поединках она отличилась лишь 10 точными ударами.

Минувший тур чемпионата команда вновь провела не лучшим образом. Дома «Кызыл-Жар» не сумел одолеть «Каспий» (1:1).

После того команда прошла в 1/4 финала Кубка Казахстана. По сумме двух встреч удалось одолеть «Жетысу».

«Кызыл-Жар» уж точно будет действовать первым номером. Да и оборона команды выглядит монолитно, пропустив всего 2 мяча.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Кызыл-Жара» предлагают — 2.21.

На викторию «Шахтера» Караганда дают — 3.29, ничья оценена — в 3.19.

Гости постараются закрепиться на первой строчке, да и карагандинцы многовато пропускают в свои ворота .

Наш прогноз — Победа «Кызыл-Жара». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.21. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.11.