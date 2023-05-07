«Шахтер» Караганда
Эта команда проводит не столь успешный сезон. На данный момент «Шахтер» Караганда занимает 11 место в турнирной таблице.
В 7 матчах команда выиграла лишь 1 раз. Зато пропущено уже 12 мячей, да и вообще, игра карагандинцев вызывает вопросы.
В минувшем туре команда добыла один зачетный балл. В выездном матче с «Окжетпесом» «Шахтер» Караганда добился ничьей (1:1).
После того «Шахтер» Караганда прошел в четвертьфинал Кубка Казахстана. Причем «горняки» огорошили тот же «Окжетпес» (0:5).
Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. «Горнякам» явно пора подниматься как можно выше в таблице.
«Кызыл-Жар»
Эта команда также начала текущий сезон просто великолепно. «Кызыл-Жар» пребывает на вершине турнирной таблицы, набрав 19 очков из 21 возможных.
Правда, с атакой у команды все не так весело. В 7 сыгранных поединках она отличилась лишь 10 точными ударами.
Минувший тур чемпионата команда вновь провела не лучшим образом. Дома «Кызыл-Жар» не сумел одолеть «Каспий» (1:1).
После того команда прошла в 1/4 финала Кубка Казахстана. По сумме двух встреч удалось одолеть «Жетысу».
«Кызыл-Жар» уж точно будет действовать первым номером. Да и оборона команды выглядит монолитно, пропустив всего 2 мяча.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Кызыл-Жара» предлагают — 2.21.
На викторию «Шахтера» Караганда дают — 3.29, ничья оценена — в 3.19.
Гости постараются закрепиться на первой строчке, да и
Наш прогноз — Победа «Кызыл-Жара». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.21. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.11.