«Фамаликан»
Турнирное положение: Команда занимает 8-е место в таблице чемпионата Португалии с 35-ю очками в активе. «Фамаликан» уже не может претендовать на еврокубки по итогам сезона, при этом команда еще может попасть в зону вылета (отрыв — 9 очков).
«Фамаликан» точно не считается результативной командой, забив за 28 встреч 31 мяч при 35-и пропущенных. Несмотря на это, команда стабильно набирает очки в последнее время.
Фамаликан — Спортинг: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошедшем туре «Фамаликан» на чужом поле забрал один балл у «Порту» (2:2), упустив победу на 82-й минуте. Матчем ранее команда обыграла «Визелу» (3:2).
За последние 5 матчей в чемпионате страны «Фамаликан» проиграл только 1 раз, а также по 2 раза сыграл вничью и победил. За этот период команда забила 7 голов при 6-и пропущенных.
Не сыграет: Энеа Михай (перебор желтых карточек).
Состояние команды: В последнее время «Фамаликан» очень хорош, команда может выиграть или сыграть вничью с любой командой. Несмотря на это, команде предстоит серьезное испытание в матче со «Спортингом».
К слову, «Фамаликан» не лучшим образом выступает на своем поле в нынешнем сезоне, набрав 20 очков из 39-и возможных. Получится ли на сей раз отобрать очки у лидера чемпионата? Большой вопрос...
«Спортинг»
Турнирное положение: Команда занимает 1-е место в таблице чемпионата с 74 очками в активе. «Спортинг» уверенно держит лидерские позиции, опережая ближайшего преследователя на 6 очков.
За 6 туров до конца сезона команда уже вряд-ли упустит 1-ю строчку. К тому же, «Спортинг» — самая результативная команда Португалии, забив 83 гола в 28-и встречах.
Последние матчи: В прошедшем туре команда на чужом поле разгромила «Жил Висенте» (4:0), а встречей ранее одолела «Бенфику» (2:1). В последнее время «Спортинг» забивает минимум несколько голов за матч.
За последние 5 матчей во всех турнирах лиссабонская команда 4 раза победила и однажды сыграла вничью. За этот период «Спортинг» забил 16 голов при 5-и пропущенных.
Не сыграет: Антонио Адан (травма).
Состояние команды: «Спортинг» очень хорош на протяжении всего сезона. Команда занимает 1-е место в лиге по результатам гостевых встреч, набрав 32 очка из 42-х возможных.
«Спортинг» стабильно обыгрывает «Фамаликан» в очных противостояниях. В последней игре лиссабонская команда одолела своего соперника со сетом 1:0, забив победный гол на 52-й минуте.
Статистика для ставок
- В последних 5-и очных встречах «Спортинг» непременно побеждал
- «Фамаликан» не проигрывает на своем поле на протяжении 4-х последних матчей
- В последних 5-и матчах «Спортинг» забивал минимум 2 гола за игру
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Спортинга» — 1.35, победа «Фамаликана» — 9.00, ничья — 5.20.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.75 и 2.10 соответственно.
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Прогноз: Можно предположить, что команды начнут забивать голы уже в 1-м тайме.
Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 2.45.
Прогноз: «Спортинг» уверенно победит.
Ставка: Победа «Спортинга» с форой (-1.5) за 1.98.