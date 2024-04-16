Во вторник, 16 апреля, в 20-м туре чемпионата Португалии «Фамаликан» на своем поле примет «Спортинг». Начало поединка запланировано на 22:15 по мск. «Фамаликан» — «Спортинг»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Фамаликан»

Турнирное положение: Команда занимает 8-е место в таблице чемпионата Португалии с 35-ю очками в активе. «Фамаликан» уже не может претендовать на еврокубки по итогам сезона, при этом команда еще может попасть в зону вылета (отрыв — 9 очков).

«Фамаликан» точно не считается результативной командой, забив за 28 встреч 31 мяч при 35-и пропущенных. Несмотря на это, команда стабильно набирает очки в последнее время.

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Последние матчи: В прошедшем туре «Фамаликан» на чужом поле забрал один балл у «Порту» (2:2), упустив победу на 82-й минуте. Матчем ранее команда обыграла «Визелу» (3:2).

За последние 5 матчей в чемпионате страны «Фамаликан» проиграл только 1 раз, а также по 2 раза сыграл вничью и победил. За этот период команда забила 7 голов при 6-и пропущенных.

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Не сыграет: Энеа Михай (перебор желтых карточек).

Состояние команды: В последнее время «Фамаликан» очень хорош, команда может выиграть или сыграть вничью с любой командой. Несмотря на это, команде предстоит серьезное испытание в матче со «Спортингом».

К слову, «Фамаликан» не лучшим образом выступает на своем поле в нынешнем сезоне, набрав 20 очков из 39-и возможных. Получится ли на сей раз отобрать очки у лидера чемпионата? Большой вопрос...

«Спортинг»

Турнирное положение: Команда занимает 1-е место в таблице чемпионата с 74 очками в активе. «Спортинг» уверенно держит лидерские позиции, опережая ближайшего преследователя на 6 очков.

За 6 туров до конца сезона команда уже вряд-ли упустит 1-ю строчку. К тому же, «Спортинг» — самая результативная команда Португалии, забив 83 гола в 28-и встречах.

Последние матчи: В прошедшем туре команда на чужом поле разгромила «Жил Висенте» (4:0), а встречей ранее одолела «Бенфику» (2:1). В последнее время «Спортинг» забивает минимум несколько голов за матч.

За последние 5 матчей во всех турнирах лиссабонская команда 4 раза победила и однажды сыграла вничью. За этот период «Спортинг» забил 16 голов при 5-и пропущенных.

Не сыграет: Антонио Адан (травма).

Состояние команды: «Спортинг» очень хорош на протяжении всего сезона. Команда занимает 1-е место в лиге по результатам гостевых встреч, набрав 32 очка из 42-х возможных.

«Спортинг» стабильно обыгрывает «Фамаликан» в очных противостояниях. В последней игре лиссабонская команда одолела своего соперника со сетом 1:0, забив победный гол на 52-й минуте.

Статистика для ставок

В последних 5-и очных встречах «Спортинг» непременно побеждал

«Фамаликан» не проигрывает на своем поле на протяжении 4-х последних матчей

В последних 5-и матчах «Спортинг» забивал минимум 2 гола за игру

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Спортинга» — 1.35, победа «Фамаликана» — 9.00, ничья — 5.20.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.75 и 2.10 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что команды начнут забивать голы уже в 1-м тайме.

Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 2.45.

Прогноз: «Спортинг» уверенно победит.

Ставка: Победа «Спортинга» с форой (-1.5) за 1.98.