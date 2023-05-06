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    «Химки» — «Динамо». Ставки (к. 1.70) и прогноз на РПЛ 6 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Химки» — «Динамо»
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    «Динамо»
    В 26-м туре чемпионата России «Химки» примут «Динамо». Встреча запланирована на 6 мая 14:00 мск. «Химки» — «Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 06 Мая 2023 года
    Химки
  • Московская область
    •  Химки 14:00 Динамо Динамо
  • Москва
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    «Химки»

    Подмосковная команда находится в шаге от того, чтобы покинуть российскую Премьер-лигу. В настоящий момент команда их Химок занимает предпоследнее, девятнадцатое место в турнирной таблице. В активе подопечных Андрея Талалаева 17 очков.

    По итогам 25 сыгранных матчей «Химки» смогли лишь 24 раза поразить ворота соперников, а в свои пропустили 57 мячей. Коллектив из Подмосковья является самой пропускной командой нынешнего розыгрыша чемпионата России.

    Коэффициенты матча Химки — Динамо

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    Сейчас химчане на четыре пункта отстают от четырнадцатого воронежского «Факела» и на пять баллов от тринадцатого нижегородского «Пари НН». Вся борьба за выживание еще впереди, но команде нужно уже сейчас набирать очки, чтобы иметь шансы на сохранение прописки в элите.

    Все прогнозы на РПЛ

    В последней игре «Химки» крупно уступили московскому «Локомотиву» (1:5). До этого они обыграли московское «Торпедо» (4:2) и сыграли вничью с самарскими «Крыльями Советов» (0:0). Перед этим в химчан была серия из четырех поражений подряд.

    «Динамо»

    Динамовцы проводят не лучший для себя сезон. В настоящий момент «бело-голубые» занимают только седьмое место в турнирной Российской премьер-лиги. В активе команды из столицы России 39 очков.

    Москвичи могут претендовать только на пятое место. Они отстают от пятого «Краснодара» на один пункт, а до «Зенита», «Ростова», «Спартака» и ЦСКА уже не достать. Вслед за командой из Москвы расположился «Оренбург».

    «Динамо» провело 25 матчей, в которых оно смогло 43 раза огорчить вратаря соперника, а в свои пропустило 35 мячей. Также подопечные Славиши Йокановича сенсационно уступили «Акрону» в серии пенальти в рамках Кубка России.

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    • В последних играх «Динамо» уступило воронежскому «Факелу» (0:2) и питерскому «Зениту» (1:3). До этого была победа над «Пари НН» из Нижнего Новгорода (3:1) и ничья в дерби с «Динамо» (3:3).

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры явным фаворитом противостояния гостей.

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    Победа «Динамо» — 1.70, победа «Химок» — 4.50, ничья — 4.20.

    Поставим на то, что динамовцы смогут добыть гостевую победу и набрать три очка.

    Также поставим на то, что команды не пробьют тотал и не забьют три мяча на двоих.

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    «Химки» — «Динамо»: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты матча 06.05.2023. Прогнозы на футбол. «Динамо» прервет серию неудач
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