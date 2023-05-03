«Брест» сыграет на своем поле с «Нантом» в рамках 33-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 3 мая, начало — в 22:00 мск. «Брест» — «Нант»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брест»

Команда традиционно сражается за выживание в элите французского футбола. Ныне «Брест» находится на 17-м месте в зоне вылета.

Отставание от безопасной зоны измеряется лишь худшей разницей мячей. Плотность в турнирной таблице достаточно высокая, так что основная борьба здесь еще впереди.

Коэффициенты матча Брест — Нант 1X2Новым игрокам 2.203.353.30Бонус$9500

Минувший тур Лиги 1 принес команде лишь один балл. Клуб на выезде разошелся миром с «Аяччо» (0:0).

Все прогнозы на Лигу 1

В последних пяти поединках коллектив не знает поражений при двух победах и трех ничьих, поэтому он способен взять очки и в грядущей игре.

«Нант»

Подопечные Антуана Комбуаре борются за выживание. В настоящий момент команда из Нанта занимает 16-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 32 очка. Она лишь по дополнительным показателям обходит «Брест».

В последней игре Лиги 1 «Нант» сыграл вничью с «Труа» (2:2), а до этого уступил «Осеру» (1:2) и расписал мировую с «Монако» (2:2). Последняя победа в Лиге 1 была еще 12 февраля, когда «Канарейки» одолели «Лорьян» (1:0).

Последний матч клуба принес ему невероятное разочарование. В финале Кубка Франции он потерпел разгромное поражение от «Тулузы» (1:5).

Данный поединок стал для коллектива четвертым кряду, в котором он не сумел выиграть при двух поражениях и двух ничьих, так что гости находятся в плохой форме, чтобы рассчитывать на очки.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Брест», коэффициент на победу которого равен 2,24. Успех «Нанта» оценивается в 3,24, ничья — в 3,51.

В четырех последних матчах гостей было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,97.

Еще один вариант ставки — «Нант» выиграл за 2,24, ведь в двух из четырех последних матчей хозяева выиграли (без поражений), а в двух из четырех последних поединков гости проиграли (без побед).