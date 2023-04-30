В рамках 38-го тура второго испанского дивизиона «Гранада» на своем поле сыграет с «Эйбаром». Поединок состоится 30 апреля и начнется в 19:30 по мск. «Гранада» — «Эйбар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гранада»

«Гранада» по итогам прошлого сезона вылетела из Примеры. Сейчас во втором по рангу дивизионе Испании «насриды» с 64 очками идут на третьей позиции в турнирной таблице, но от второй отстают лишь на балл.

«Красно-белые» крайне неудачно провели свои четыре последних поединка чемпионата. В этот период они проиграли три встречи и смогли один матч выиграть.

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Виктория пришлась на позапрошлый тур, когда «красно-белые» на своем поле одолели со счетом 2:1 соседа по турнирке «Лас-Пальмас». После этого они в гостях уступили сантандерскому «Расингу» 0:1.

Календарь и таблица испанской Примеры

На своей арене «Гранада» в текущем сезоне еще не знала горечи поражений, выиграв 15 матчей из 18 проведенных при трех мировых исходах.

«Эйбар»

«Эйбар» за пять туров до финиша чемпионата второй испанской лиги с 66 зачетными баллами расположился на первом месте в турнирной таблице Сегунды, но третью строку опережает всего на два очка.

«Оружейники» с середины февраля по середину марта выдали ударную серию, выиграв за это время все пять проведенных встреч. Причем четыре выигрыша в этот период были сухими.

В пяти же последних своих проведенных поединках коллектив победит не может. В данном отрезке он расписал четыре мировые и потерпел гостевое фиаско от «Альбасете» 1:3. В минувшем игровом дне была домашняя ничья 1:1 с «Сарагосой».

Вне родных стен «Эйбар» смог выиграть всего четыре из семи минувших поединка, а также расписал одну мировую и потерпели две неудачи.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Гранады» предлагают — 2.05.

На викторию «Эйбара» дают — 3.80, ничья оценена — в 3.10.

Команды из верхней части турнирки наверняка не будут рисковать в этой игре и очень внимательно сыграют у своих ворот, что и скажется на низкой результативности поединка. А так как «Гранада» дома еще никому не проигрывала, то рекомендуем поставить на такой исход — 1Х + ТМ 2,5.