«Торино» сыграет на своем поле с «Аталантой» в рамках 32-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 29 апреля, начало — в 21:45 мск. «Торино» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торино»

«Быки» на данный момент находятся на 11 месте. Борьба за выход в еврокубки команде не светит, впрочем, как и за выживание в Серии А тоже.

Главной бедой команды является слабая реализация голевых моментов. В 31 матче игроки «Торино» забили всего 32 мяча.

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А вот в минувшем туре туринцы были на коне. На выезде они сенсационно обыграли сильный «Лацио» (0:1).

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Правда, в этом поединке не сыграл россиянин Алексей Миранчук. На его счету ныне 4 забитых мяча в чемпионате.

Туринцы явно попытаются подняться хотя бы на 8 строчку в таблице. Стало быть, «быки» в этой встрече будут активны в атаке.

«Аталанта»

Эта команда сражается за выход в Лигу чемпионов. Правда, сейчас бергамаски осели на скромной 7 позиции с отставанием от 4 места в 4 балла.

«Аталанта» в нынешнем сезоне не блещет результативностью. В 31 матче игроки команды настреляли всего 51 мяч.

В минувшем туре «Аталанта» добыла три зачетных пункта. Дома бергамаски уверенно переиграли «Рому» (3:1).

Правда, земляки Труффальдино частенько теряют очки на ровном месте. Например, не так давно они уступили «Болонье» (0:2).

В этой встрече гости явно постараются добыть положительный результат. Тем паче, последний раз бергамаски проигрывали «Торино» еще три с половиной года назад.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Аталанты» предлагают — 2.45.

На викторию «Торино» дают — 2.90, ничья оценена — в 3.30.

Гости имеют в своем составе сильных атакующих исполнителей, к тому же традиционно успешно противостоят туринцам .

Наш прогноз — Победа «Аталанты». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.45. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.10.