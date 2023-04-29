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    Бергамаски загонят «быков»

    «Торино» — «Аталанта». Прогноз, ставка (к. 2.45) на футбол, Серия А, 29 апреля 2023 года

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    Алексей Миранчук
    «Торино» сыграет на своем поле с «Аталантой» в рамках 32-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 29 апреля, начало — в 21:45 мск. «Торино» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 29 Апреля 2023 года
    Торино
  • Турин
    •  Торино 21:45 Аталанта Аталанта
  • Бергамо
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    «Торино»

    «Быки» на данный момент находятся на 11 месте. Борьба за выход в еврокубки команде не светит, впрочем, как и за выживание в Серии А тоже.

    Главной бедой команды является слабая реализация голевых моментов. В 31 матче игроки «Торино» забили всего 32 мяча.

    Коэффициенты матча Торино — Аталанта

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  • 2.903.252.50Фрибет$40
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    А вот в минувшем туре туринцы были на коне. На выезде они сенсационно обыграли сильный «Лацио» (0:1).

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    Правда, в этом поединке не сыграл россиянин Алексей Миранчук. На его счету ныне 4 забитых мяча в чемпионате.

    Туринцы явно попытаются подняться хотя бы на 8 строчку в таблице. Стало быть, «быки» в этой встрече будут активны в атаке.

    «Аталанта»

    Эта команда сражается за выход в Лигу чемпионов. Правда, сейчас бергамаски осели на скромной 7 позиции с отставанием от 4 места в 4 балла.

    «Аталанта» в нынешнем сезоне не блещет результативностью. В 31 матче игроки команды настреляли всего 51 мяч.

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    • В минувшем туре «Аталанта» добыла три зачетных пункта. Дома бергамаски уверенно переиграли «Рому» (3:1).

    Правда, земляки Труффальдино частенько теряют очки на ровном месте. Например, не так давно они уступили «Болонье» (0:2).

    В этой встрече гости явно постараются добыть положительный результат. Тем паче, последний раз бергамаски проигрывали «Торино» еще три с половиной года назад.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Аталанты» предлагают — 2.45.

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    На викторию «Торино» дают — 2.90, ничья оценена — в 3.30.

    Гости имеют в своем составе сильных атакующих исполнителей, к тому же традиционно успешно противостоят туринцам.

    Наш прогноз — Победа «Аталанты». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.45. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.10.

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    «Торино» — «Аталанта»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 29.04.2023. Прогнозы на футбол. Бергамаски загонят «быков»
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