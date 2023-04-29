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    Сможет ли «Лилль» крупно обыграть «Аяччо»?

    «Лилль» — «Аяччо». Ставка (к. 1.75) и прогноз на футбол, Лига 1, 29 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лилль» — «Аяччо»
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    «Лилль»
    «Лилль» сыграет на своем поле с «Аяччо» в рамках 33-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 29 апреля, начало — в 18:00 мск. «Лилль» — «Аяччо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 29 Апреля 2023 года
    Лилль
  • Франция. Лига 1
    •  Лилль 18:00 Аяччо Аяччо
  • Аяччо
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    «Лилль»

    Команда из одноименного города продолжает борьбу за попадание в зону еврокубков. Пока ей это удается сделать. В настоящий момент «доги» занимают пятое место в турнирной таблице. В активе коллектива из Лилля 56 очков.

    Подопечные Паулу Фонсеки уже на десять пунктов отстали от зоны Лиги чемпионов и не смогут претендовать на участие в турнире. Пять очков команда уступает четвертому «Монако», однако самое главное для команды сохранить пятое, еврокубковое место.

    Коэффициенты матча Лилль — Аяччо

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    Вслед за «Лиллем» расположился «Ренн», который отстает лишь на три пункта, а затем идет «Лион», отстающий на шесть баллов. Расслабляться команде еще нельзя и нужно непременно набирать очки. Разница забитых и пропущенных у команды из Лилля — 57:40.

    Все прогнозы на Лигу 1

    В последней игре «Лилль» не смог одолеть «Осер», а до этого переиграл «Монпелье» (2:1), но проиграл «Анже» (0:1). Перед этим также были победы над «Лорьяном» (3:1) и «Тулузой» (2:0).

    «Аяччо»

    Команда из Аяччо с большой долей вероятности покинет французский элитный дивизион по итогам текущего сезона. В настоящий момент коллектив из одноименного города занимает предпоследнее, девятнадцатое место в турнирной таблице. В активе «медведей» 22 очка.

    «Аяччо» на десять пунктов отстает от спасительной зоны. Там расположились сразу три команды — «Брест», «Нант» и «Страсбург». Для того, чтобы спастись подопечным Оливье Панталони необходимо побеждать чуть ли не в каждом матче.

    За 32 матча «медведи» смогли лишь 22 раза поразить ворота соперника, а в свои пропустили целых 58 мячей. К слову, забила команда из Аяччо меньше всех в текущем сезоне Лиги 1.

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  • 26/04/2023

    • В последней игре «Аяччо» смог сыграть вничью с «Брестом» (0:0), а до этого у команды была серия из шести поражений подряд. Последний раз подопечные Панталони побеждали еще 26 февраля, когда смогли сломить сопротивление «Труа» (2:1).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры считает явным фаворитом хозяев поля. На победу «Лилля» предлагают поставить за 1.23.

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    На викторию «Аяччо» дают 16.00, ничья оценена в 6.30.

    Наша ставка и прогноз — команды забьют минимум три мяча на двоих.

    Также поставим на то, что «Лилль» одержит крупную победу, но немного подстрахуемся.

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    «Лилль» — «Аяччо»: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 29.04.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Лилль» крупно обыграть «Аяччо»?
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