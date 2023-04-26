«Шеффилд Юнайтед» сыграет на своем поле с «Вест Бромвичем» в рамках 38-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 26 апреля, начало — в 22:00 мск. «Шеффилд Юнайтед» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шеффилд Юнайтед»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает великолепно. На текущий момент «Шеффилд Юнайтед» находится на 2 месте в турнирной таблице Чемпионшип.

«Клинкам» до заветной цели осталось сделать один шаг. В случае победы в этой встрече команда отпразднует повышение в классе.

Коэффициенты матча Шеффилд Юнайтед — Вест Бромвич 1X2Новым игрокам 2.003.403.90Фрибет$40

В минувшем туре чемпионата «Шеффилд Юнайтед» вновь порадовал результатом. Дома команда сумела одолеть «Бристоль Сити» (1:0).

Все прогнозы на футбол

Матчи с «Вест Бромвич» для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «клинки» выиграли 3 при 2 коллизиях.

Вот и в матче первого круга «клинки» обыграли соперника со счетом 0:2. Так что хозяевам все карты в руки!

«Вест Бромвич»

Эта команда нынешний сезон проводит крайне нестабильно. Нынешнее 9 место не устраивает, ведь изначально «дрозды» планировали оказаться, как минимум, в зоне плей-офф.

«Вест Бромвич» отстает от искомой 6 позиции на 2 очка. Правда, команда слишком часто играет вничью — 12 раз.

Минувший тур чемпионата принес команде поражение. Дома «Вест Бромвич» уступил «Сандерленду» (1:2).

Более того, перед этим команда выиграла в двух матчах подряд. До того был уверенно обыгран ершистый «Блэкпул» (0:2).

Гости преисполнены турнирной мотивации. Сейчас «Вест Бромвич» на ходу, и шаг за шагом приближается к топ-6.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Шеффилд Юнайтед» предлагают — 2.20.

На викторию «Вест Бромвича» дают — 3.50, ничья оценена — в 3.25.

«Клинки» на всех парах несутся в АПЛ, и наверняка постараются обеспечить нужный результат досрочно .

Наш прогноз — Победа «Шеффилд Юнайтед». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.10.