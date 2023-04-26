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    «Клинки» досрочно выйдут в АПЛ

    «Шеффилд Юнайтед» — «Вест Бромвич». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, Чемпионшип, 26 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Шеффилд Юнайтед» — «Вест Бромвич»
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    Билли Шарп
    «Шеффилд Юнайтед» сыграет на своем поле с «Вест Бромвичем» в рамках 38-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 26 апреля, начало — в 22:00 мск. «Шеффилд Юнайтед» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 26 Апреля 2023 года
    Шеффилд Юнайтед
  • Шеффилд
    •  Шеффилд Юнайтед 22:00 Вест Бромвич Вест Бромвич
  • Вест Бромвич
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    «Шеффилд Юнайтед»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает великолепно. На текущий момент «Шеффилд Юнайтед» находится на 2 месте в турнирной таблице Чемпионшип.

    «Клинкам» до заветной цели осталось сделать один шаг. В случае победы в этой встрече команда отпразднует повышение в классе.

    Коэффициенты матча Шеффилд Юнайтед — Вест Бромвич

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    В минувшем туре чемпионата «Шеффилд Юнайтед» вновь порадовал результатом. Дома команда сумела одолеть «Бристоль Сити» (1:0).

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с «Вест Бромвич» для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «клинки» выиграли 3 при 2 коллизиях.

    Вот и в матче первого круга «клинки» обыграли соперника со счетом 0:2. Так что хозяевам все карты в руки!

    «Вест Бромвич»

    Эта команда нынешний сезон проводит крайне нестабильно. Нынешнее 9 место не устраивает, ведь изначально «дрозды» планировали оказаться, как минимум, в зоне плей-офф.

    «Вест Бромвич» отстает от искомой 6 позиции на 2 очка. Правда, команда слишком часто играет вничью — 12 раз.

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    • Минувший тур чемпионата принес команде поражение. Дома «Вест Бромвич» уступил «Сандерленду» (1:2).

    Более того, перед этим команда выиграла в двух матчах подряд. До того был уверенно обыгран ершистый «Блэкпул» (0:2).

    Гости преисполнены турнирной мотивации. Сейчас «Вест Бромвич» на ходу, и шаг за шагом приближается к топ-6.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Шеффилд Юнайтед» предлагают — 2.20.

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    На викторию «Вест Бромвича» дают — 3.50, ничья оценена — в 3.25.

    «Клинки» на всех парах несутся в АПЛ, и наверняка постараются обеспечить нужный результат досрочно.

    Наш прогноз — Победа «Шеффилд Юнайтед». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.10.

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    «Шеффилд Юнайтед» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 26.04.2023. Прогнозы на футбол. «Клинки» досрочно выйдут в АПЛ
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