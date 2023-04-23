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    «Ренн» продолжит борьбу за попадание в еврокубки лиги 1

    «Монпелье» — «Ренн». Ставка (к. 2.28) и прогноз на футбол, Лига 1, 23 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Монпелье» — «Ренн»
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    «Ренн»
    «Монпелье» на своем поле сыграет против «Ренна» в 32-м туре французской Лиги 1. Встреча, которая состоится 23 апреля, начнется в 18:05 по мск. «Монпелье» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 23 Апреля 2023 года
    Монпелье
  • Франция. Лига 1
    •  Монпелье 18:05 Ренн Ренн
  • Ренн
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    «Монпелье»

    Команда находится в середине турнирной таблице Лиги 1, занимая 13-е место с 37-ю очками в активе. «Монпелье» опережает зону вылета на 8 баллов.

    Команда установила комфортное преимущество от красной зоны и может претендовать лишь на сохранение своих позиций.

    Коэффициенты матча Монпелье — Ренн

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    В последнее время «Монпелье» выступает очень здорово, но 2 последних матча в Лиге 1 команда провалила, уступив «Тулузе» (1:2) и «Лиллю» (1:2).

    Все прогнозы на Лигу 1

    Несмотря на это, команда проиграла всего 2 матча в последних 9-и. За этот период «Монпелье» сыграл вничью с «Лансом» (1:1).

    В нынешнем сезоне «Монпелье» проиграл 8 матчей из 16-и на своем поле. К тому же, команда проиграла лишь одну домашнюю встречу из последних 5-и.

    «Ренн»

    Команда отчаянно борется за попадание в Еврокубки по итогам нынешнего сезона в Лиге 1. «Ренн» занимает 6-е место и отстает от 5-й строчки, которое обеспечит выход в Лигу конференций, на 3 балла.

    «Ренн» является одной из лучших команд в лиге по игре в обороне, пропустив всего 33 гола за 31 встречу. Только на чужом поле команда играет не очень уверенно, выиграв всего 4 матча из 15-и при чужих трибунах.

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    • Стоит отметить, что «Ренну» было не так легко в последних матчах. За последние 5 встреч команда дважды проиграла, столько же раз выиграла и однажды сыграла вничью. Совсем недавно команда выиграла ПСЖ (2:0).

    «Ренн» и «Монпелье» уже встречались в нынешнем сезоне. В рамках 13-го тура Лиги 1 «Ренн» разгромил соперника (3:0), забив 2 гола в первом тайме.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ренна» предлагают — 2.28.

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    На викторию «Монпелье» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.45.

    «Ренн» стремится попасть в зону Еврокубков. Команда находится на ходу и способна победить любого соперника.

    Наш прогноз — Победа «Ренна». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.28. Еще вариант для ставки — Тотал 1 больше в 1 тайме за 1.90.

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    «Монпелье» — «Ренн»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 23.04.2023. Прогнозы на футбол. «Ренн» продолжит борьбу за попадание в еврокубки лиги 1
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