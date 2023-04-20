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    «Ухань Фри Таунс» реабилитируется за стартовую коллизию

    «Ухань Фри Таунс» — «Бэйцзин Гоань». Прогноз, ставка (к. 2.81) на футбол, чемпионат Китая, 20 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ухань Фри Таунс» — «Бэйцзин Гоань»
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    «Ухань Фри Таунс»
    «Ухань Фри Таунс» сыграет на своем поле с «Бэйцзин Гоань» в рамках 2-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 20 апреля, начало — в 14:35 мск. «Ухань Фри Таунс» — «Бэйцзин Гоань»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Китай. Суперлига 20 Апреля 2023 года

    «Ухань Фри Таунс»

    «Ухань Фри Таунс» нынешний сезон начал неудачно. На данный момент команда находится на последнем 16 месте в таблице.

    В стартовом туре чемпионата «Ухань Фри Таунс» потерпел обидное поражение. Дома команда уступила «Шанхай Порт» (0:2).

    Лидером команды является Николае Станчу. Опытный румынский хавбек способен еще прибавить и принести пользу «Ухань Фри Таунс».

    Все прогнозы на футбол

    «Ухань Фри Таунс» традиционно успешно противостоит «Бэйцзин Гоань». Оба очных поединка были выиграны.

    В этой встрече хозяева наверняка будут активны в атаке. «Ухань Фри Таунс» постарается быстро реабилитироваться за неудачу в стартовом туре.

    «Бэйцзин Гоань»

    Эта команда нынешний сезон начала не особенно ярко. Между тем, нынешнее 6 место можно считать неплохой диспозицией.

    У «Бэйцзин Гоань» довольно неплохой подбор игроков. Наверняка привнесет в игру команды что-то новое и македонский атакующий хавбек Ариян Адеми.

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    • В предыдущем туре «Бэйцзин Гоань» разжился одним баллом. Дома команда не смогла одолеть «Мэйчжоу Хакка» (1:1).

    Наверняка в этой встрече гости постараются зацепиться за очки. Да и соперник переживает не самые успешные времена.

    Гости уж точно не собираются отсиживаться в тылах. Нет сомнений, что они намерены воспользоваться не самым лучшим психологическим состоянием игроков «Ухань Фри Таунс».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ухань Фри Таунс» предлагают — 1.74.

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    На викторию «Бэйцзин Гоань» дают — 4.28, ничья оценена — в 4.18.

    «Ухань Фри Таунс» мотивирован реабилитироваться за стартовую неудачу в чемпионате, и уж точно будет активно атаковать.

    Наш прогноз — Фора «Ухань Фри Таунс» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.81. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.36.

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    «Ухань Фри Таунс» — «Бэйцзин Гоань»: прогноз, ставка (2.81), статистика, коэффициенты матча 20.04.2023. Прогнозы на футбол. «Ухань Фри Таунс» реабилитируется за стартовую коллизию
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