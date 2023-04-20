«Ухань Фри Таунс» сыграет на своем поле с «Бэйцзин Гоань» в рамках 2-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 20 апреля, начало — в 14:35 мск. «Ухань Фри Таунс» — «Бэйцзин Гоань»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ухань Фри Таунс»

«Ухань Фри Таунс» нынешний сезон начал неудачно. На данный момент команда находится на последнем 16 месте в таблице.

В стартовом туре чемпионата «Ухань Фри Таунс» потерпел обидное поражение. Дома команда уступила «Шанхай Порт» (0:2).

Лидером команды является Николае Станчу. Опытный румынский хавбек способен еще прибавить и принести пользу «Ухань Фри Таунс».

Все прогнозы на футбол

«Ухань Фри Таунс» традиционно успешно противостоит «Бэйцзин Гоань». Оба очных поединка были выиграны.

В этой встрече хозяева наверняка будут активны в атаке. «Ухань Фри Таунс» постарается быстро реабилитироваться за неудачу в стартовом туре.

«Бэйцзин Гоань»

Эта команда нынешний сезон начала не особенно ярко. Между тем, нынешнее 6 место можно считать неплохой диспозицией.

У «Бэйцзин Гоань» довольно неплохой подбор игроков. Наверняка привнесет в игру команды что-то новое и македонский атакующий хавбек Ариян Адеми.

В предыдущем туре «Бэйцзин Гоань» разжился одним баллом. Дома команда не смогла одолеть «Мэйчжоу Хакка» (1:1).

Наверняка в этой встрече гости постараются зацепиться за очки. Да и соперник переживает не самые успешные времена.

Гости уж точно не собираются отсиживаться в тылах. Нет сомнений, что они намерены воспользоваться не самым лучшим психологическим состоянием игроков «Ухань Фри Таунс».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ухань Фри Таунс» предлагают — 1.74.

На викторию «Бэйцзин Гоань» дают — 4.28, ничья оценена — в 4.18.

«Ухань Фри Таунс» мотивирован реабилитироваться за стартовую неудачу в чемпионате, и уж точно будет активно атаковать.

Наш прогноз — Фора «Ухань Фри Таунс» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.81. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.36.