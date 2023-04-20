20 апреля в Риме «Рома» примет «Фейеноорд» в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги Европы. Начало игры в 22:00 мск. Результат первого матча 1:0 в пользу «Фейеноорда» «Рома» — «Фейеноорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рома»

Поражение от голландцев подпортило хозяевам статистику апреля, в котором они выиграли 3 из сыгранных 4 поединков. Все успехи команды припали на выступления в чемпионате Италии. Все три встречи «джаллоросси» выиграли всухую.

«Рома» одержала победу над «Сампдорией» со счетом 3:0. После этого она обыграла «Торино» (1:0) и затем разгромила «Удинезе» (3:0). Серия побед позволила «римлянам» выйти на 3-е место в турнирной таблице Серии А и даже навязать борьбу «Лацио» за серебро.

Коэффициенты матча Рома — Фейеноорд 1X2Новым игрокам 1.823.604.50Фрибет$40

Что касается еврокубков, то в прошлом раунде «Рома» прошла «Реал Сосьедад». Вопрос коллектив Моуринью решил в домашней игре, победив 2:0. Ответка завершилась нулями. Отметим, что столичный коллектив выиграл в четырех из пяти домашних матчей в Лиге Европы.

Все прогнозы на Лигу Европы

Из-за травмы не сыграет защитник Рик Карсдорп. Мышечная травма у Пауло Дибалы и его участие находится под вопросом.

«Фейеноорд»

Гости проводят фантастический сезон. Они лидируют в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, тем самым оспаривая гегемонию «Аякса». К этой встрече команда подошла с серией из трех побед подряд, пропустив лишь один мяч.

После вылета из Кубка Нидерландов от «Аякса» (1:2), «Фейеноорд» начал победную серию. Он разнес «Валвейк» со счетом 5:1. Также кроме победы над «Ромой» была крупная виктория над «Камбюром» (3:0).

Отдельного внимания заслуживает выездная беспроигрышная серия роттердамцев. Она состоит из 11 матчей подряд и в ней всего 3 ничьи. Остальное — это победы.

В прошлом раунде турнира команда не заметила донецкий «Шахтер». Если в первом матче была ничья, то во втором «Фейеноорд» забил сопернику 7 мячей (7:1).

Прогноз и ставки

Котировки, несмотря на поражение в прошлом матче, говорят в пользу «Ромы». Они составляют 1.85 и 4.40. Ничья оценена коэффициентом 3.65. Коэффициенты на проход дальше 2.27 и 1.67.

Это будет близкий матч, в котором все может решить даже один мяч. Не стоит ждать много голов, учитывая то, как закончился прошлый поединок.

Оба очных матча между командами в еврокубках заканчивались с тотал меньше 1.5. Рекомендуется поставить на тотал меньше 2. Коэффициент составляет 2.34.

«Рома» поборется, чтобы спасти результат и забьет. Это приведет к равному счету, а соответственно и к овертайму. Будет овертайм. Коэффициент — 3.60.