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    «Рома» — «Фейеноорд». Ставки (к. 2.34) и прогноз на Лигу Европы 20 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Рома» — «Фейеноорд»
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    Лоренцо Пеллегрини
    20 апреля в Риме «Рома» примет «Фейеноорд» в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги Европы. Начало игры в 22:00 мск. Результат первого матча 1:0 в пользу «Фейеноорда» «Рома» — «Фейеноорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 20 Апреля 2023 года
    Рома
  • Рим
    •  Рома 22:00 Фейеноорд Фейеноорд
  • Лига Европы. 1/4 финала
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    «Рома»

    Поражение от голландцев подпортило хозяевам статистику апреля, в котором они выиграли 3 из сыгранных 4 поединков. Все успехи команды припали на выступления в чемпионате Италии. Все три встречи «джаллоросси» выиграли всухую.

    «Рома» одержала победу над «Сампдорией» со счетом 3:0. После этого она обыграла «Торино» (1:0) и затем разгромила «Удинезе» (3:0). Серия побед позволила «римлянам» выйти на 3-е место в турнирной таблице Серии А и даже навязать борьбу «Лацио» за серебро.

    Коэффициенты матча Рома — Фейеноорд

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    Что касается еврокубков, то в прошлом раунде «Рома» прошла «Реал Сосьедад». Вопрос коллектив Моуринью решил в домашней игре, победив 2:0. Ответка завершилась нулями. Отметим, что столичный коллектив выиграл в четырех из пяти домашних матчей в Лиге Европы.

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    Из-за травмы не сыграет защитник Рик Карсдорп. Мышечная травма у Пауло Дибалы и его участие находится под вопросом.

    «Фейеноорд»

    Гости проводят фантастический сезон. Они лидируют в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, тем самым оспаривая гегемонию «Аякса». К этой встрече команда подошла с серией из трех побед подряд, пропустив лишь один мяч.

    После вылета из Кубка Нидерландов от «Аякса» (1:2), «Фейеноорд» начал победную серию. Он разнес «Валвейк» со счетом 5:1. Также кроме победы над «Ромой» была крупная виктория над «Камбюром» (3:0).

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    • Отдельного внимания заслуживает выездная беспроигрышная серия роттердамцев. Она состоит из 11 матчей подряд и в ней всего 3 ничьи. Остальное — это победы.

    В прошлом раунде турнира команда не заметила донецкий «Шахтер». Если в первом матче была ничья, то во втором «Фейеноорд» забил сопернику 7 мячей (7:1).

    Прогноз и ставки

    Котировки, несмотря на поражение в прошлом матче, говорят в пользу «Ромы». Они составляют 1.85 и 4.40. Ничья оценена коэффициентом 3.65. Коэффициенты на проход дальше 2.27 и 1.67.

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    Это будет близкий матч, в котором все может решить даже один мяч. Не стоит ждать много голов, учитывая то, как закончился прошлый поединок.

    Оба очных матча между командами в еврокубках заканчивались с тотал меньше 1.5. Рекомендуется поставить на тотал меньше 2. Коэффициент составляет 2.34.

    «Рома» поборется, чтобы спасти результат и забьет. Это приведет к равному счету, а соответственно и к овертайму. Будет овертайм. Коэффициент — 3.60.

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    «Рома» — «Фейеноорд»: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 20.04.2023. Прогнозы на футбол. Все может решиться в дополнительное время
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