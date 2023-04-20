«Рома»
Поражение от голландцев подпортило хозяевам статистику апреля, в котором они выиграли 3 из сыгранных 4 поединков. Все успехи команды припали на выступления в чемпионате Италии. Все три встречи «джаллоросси» выиграли всухую.
«Рома» одержала победу над «Сампдорией» со счетом 3:0. После этого она обыграла «Торино» (1:0) и затем разгромила «Удинезе» (3:0). Серия побед позволила «римлянам» выйти на 3-е место в турнирной таблице Серии А и даже навязать борьбу «Лацио» за серебро.
Коэффициенты матча Рома — Фейеноорд
Что касается еврокубков, то в прошлом раунде «Рома» прошла «Реал Сосьедад». Вопрос коллектив Моуринью решил в домашней игре, победив 2:0. Ответка завершилась нулями. Отметим, что столичный коллектив выиграл в четырех из пяти домашних матчей в Лиге Европы.
Из-за травмы не сыграет защитник Рик Карсдорп. Мышечная травма у Пауло Дибалы и его участие находится под вопросом.
«Фейеноорд»
Гости проводят фантастический сезон. Они лидируют в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, тем самым оспаривая гегемонию «Аякса». К этой встрече команда подошла с серией из трех побед подряд, пропустив лишь один мяч.
После вылета из Кубка Нидерландов от «Аякса» (1:2), «Фейеноорд» начал победную серию. Он разнес «Валвейк» со счетом 5:1. Также кроме победы над «Ромой» была крупная виктория над «Камбюром» (3:0).
Отдельного внимания заслуживает выездная беспроигрышная серия роттердамцев. Она состоит из 11 матчей подряд и в ней всего 3 ничьи. Остальное — это победы.
В прошлом раунде турнира команда не заметила донецкий «Шахтер». Если в первом матче была ничья, то во втором «Фейеноорд» забил сопернику 7 мячей (7:1).
Прогноз и ставки
Котировки, несмотря на поражение в прошлом матче, говорят в пользу «Ромы». Они составляют 1.85 и 4.40. Ничья оценена коэффициентом 3.65. Коэффициенты на проход дальше 2.27 и 1.67.
Это будет близкий матч, в котором все может решить даже один мяч. Не стоит ждать много голов, учитывая то, как закончился прошлый поединок.
Оба очных матча между командами в еврокубках заканчивались с тотал меньше 1.5. Рекомендуется поставить на тотал меньше 2. Коэффициент составляет 2.34.
«Рома» поборется, чтобы спасти результат и забьет. Это приведет к равному счету, а соответственно и к овертайму. Будет овертайм. Коэффициент — 3.60.