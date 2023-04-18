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    Да будет голевой обмен!

    «Миллуолл» — «Бирмингем». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Чемпионшип, 18 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Миллуолл» — «Бирмингем»
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    Тахит Чонг
    «Миллуолл» сыграет на своем поле с «Бирмингемом» в рамках 43-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 18 апреля, начало — в 22:00 мск. «Миллуолл» — «Бирмингем»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 18 Апреля 2023 года
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    «Миллуолл»

    Эта команда в нынешнем сезоне сражается за подъем в АПЛ. На текущий момент «Миллуолл» находится в зоне плей-офф, а именно на 5 месте в таблице.

    «Львы» маловато забивают. Как для претендента на повышение в классе, 50 мячей в 42 матчах — явно слабоватая голевая отдача.

    Коэффициенты матча Миллуолл — Бирмингем Сити

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  • 1.753.505.20Фрибет$40
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    В минувшем туре «Миллуолл» добыл три важнейших пункта. Команда уверенно переиграла «Престон» (2:0).

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с «Бирмингемом» для команды традиционно складываются весьма удачно. Из 5 последних поединков выиграно 2 при 3 паритетах.

    В этой встрече хозяева наверняка будут активно атаковать. Серия без забитых мячей была прервана только в минувшем туре, а составляла она 4 матча кряду.

    «Бирмингем»

    Эта команда нынешний сезон проводит довольно блекло. На текущий момент «Бирмингем» находится на 17 месте в турнирной таблице.

    Отрыв от опасной зоны составляет 8 очков. Да и всего лишь 13 побед в 42 матчах — явно мало для столь амбициозного клуба, относительно недавно игравшего в АПЛ.

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    • Минувший тур чемпионата принес команде разочарование. «Бирмингем» на выезде уступил «Сандерленду» (2:1).

    До того «браммиз» расписали мировую со «Сток Сити» (0:0). А вот не проигрывала команда, до минувшего тура, на протяжении месяца.

    «Бирмингем» наверняка постарается подняться как можно выше в таблице. Вот только для этого нужно срочно прибавлять в плане реализации.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Миллуолла» предлагают — 1.80.

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    На викторию «Бирмингема» дают — 4.33, ничья оценена — в 3.60.

    Обе команды имеют сложности в плане реализации, и уж точно постараются сыграть как можно активнее в атаке.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.20.

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    «Миллуолл» — «Бирмингем»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 18.04.2023. Прогнозы на футбол. Да будет голевой обмен!
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