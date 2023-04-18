«Миллуолл»
Эта команда в нынешнем сезоне сражается за подъем в АПЛ. На текущий момент «Миллуолл» находится в зоне плей-офф, а именно на 5 месте в таблице.
«Львы» маловато забивают. Как для претендента на повышение в классе, 50 мячей в 42 матчах — явно слабоватая голевая отдача.
Коэффициенты матча Миллуолл — Бирмингем Сити
В минувшем туре «Миллуолл» добыл три важнейших пункта. Команда уверенно переиграла «Престон» (2:0).
Матчи с «Бирмингемом» для команды традиционно складываются весьма удачно. Из 5 последних поединков выиграно 2 при 3 паритетах.
В этой встрече хозяева наверняка будут активно атаковать. Серия без забитых мячей была прервана только в минувшем туре, а составляла она 4 матча кряду.
«Бирмингем»
Эта команда нынешний сезон проводит довольно блекло. На текущий момент «Бирмингем» находится на 17 месте в турнирной таблице.
Отрыв от опасной зоны составляет 8 очков. Да и всего лишь 13 побед в 42 матчах — явно мало для столь амбициозного клуба, относительно недавно игравшего в АПЛ.
Минувший тур чемпионата принес команде разочарование. «Бирмингем» на выезде уступил «Сандерленду» (2:1).
До того «браммиз» расписали мировую со «Сток Сити» (0:0). А вот не проигрывала команда, до минувшего тура, на протяжении месяца.
«Бирмингем» наверняка постарается подняться как можно выше в таблице. Вот только для этого нужно срочно прибавлять в плане реализации.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Миллуолла» предлагают — 1.80.
На викторию «Бирмингема» дают — 4.33, ничья оценена — в 3.60.
Обе команды имеют сложности в плане реализации, и уж
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.20.