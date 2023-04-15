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    Сможет ли ЦСКА победить «Урал»?

    «Урал» — ЦСКА. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат России, 15 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Урал» — ЦСКА
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    ЦСКА
    «Урал» сыграет на своем поле с ЦСКА в рамках 23-го тура чемпионата России. Матч пройдет в субботу, 15 апреля, начало — в 16:30 мск. «Урал» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 15 Апреля 2023 года
    Урал
  • Екатеринбург
    •  Урал 16:30 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    «Урал»

    Команда из Екатеринбурга с приходом Виктора Гончаренко на пост наставника команды преобразилась и стала показывать отличный футбол. Это помогло ей стать крепким середняком российской Премьер-лиги и подняться на одиннадцатое место в турнирной таблице.

    В настоящий момент «оранжево-черные» занимают десятое место в турнирной таблице российского первенства. В активе команды 25 очков. Сейчас «шмели» уже не претендуют на вылет, поскольку оторвались от зоны переходных матчей на шесть баллов.

    Коэффициенты матча Урал — ЦСКА

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    Также «Урал» продолжает борьбу в Кубке России. Недавно екатеринбуржцы победили «Спартак» (2:1) и вышли в финал Пути РПЛ турнира, где сыграют против против того же московского ЦСКА.

    Все прогнозы на РПЛ

    В последней игре РПЛ «Урал» проиграл «Ахмату» (0:2), а до этого также уступил «Зениту» (0:2) и «Динамо» (0:1). Сейчас у подопечных Гончаренко трехматчевая серия из поражений в РПЛ.

    ЦСКА

    Московский коллектив продолжает борьбу за топ-3. Конечно, за чемпионство «армейцы» уже вряд ли поборются, но за второе место очень даже могут. Сейчас у «красно-синих» четвертая позиция.

    В активе команды из столицы России 41 очко. Она на один пункт отстает от третьего «Спартака» и на четыре балла от «Ростова». В спину ЦСКА дышат «Ахмат» и «Динамо», которые отстают на пять баллов. Поэтому вся борьбу за медали еще впереди.

    Разница забитых и пропущенных мячей — 40:20. Подопечные Владимира Федотова недавно переиграли «Крылья Советов» (1:0) и пробились в финал Кубка России, поэтому они еще могут рассчитывать на трофей.

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    • В последней игре ЦСКА без особых проблем переиграл подмосковные «Химки» (3:0). До этого «армейцы» на выезде переиграли воронежский «Факел» (2:0) и дома оказались сильнее питерского «Зенита» (1:0) и самарских «Крыльев Советов» (4:0).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры считают небольшим фаворитом гостей. На победу ЦСКА предлагают поставить за 2.00.

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    На викторию «Урала» дают коэффициент 3.85, ничья оценена в 3.45.

    Думается, что ЦСКА сильнее и продлит свою победную серию. На это и поставим.

    Также ожидаем результативный поединок и поставим на то, что команды забьют три мяча на двоих.

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    «Урал» — ЦСКА: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 15.04.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли ЦСКА победить «Урал»?
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