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    «Брага» быстро возьмет свое

    «Насьонал» — «Брага». Прогноз, ставка (к. 2.07) на футбол, Кубок Португалии, 12 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Насьонал» — «Брага»
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    Рикарду Орта
    «Насьонал» сыграет на своем поле с «Брагой» в рамках 1/2 финала Кубка Португалии. Матч пройдет 12 апреля, начало — в 21:30 мск. «Насьонал» — «Брага»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Насьонал»

    Эта команда нынешний чемпионат проводит крайне неудачно. «Насьонал» борется за выживание во втором по рангу португальском дивизионе.

    Более того, команда в 27 матчах проиграла 13 раз. Да и с атакой не все гладко: всего 28 забитых мячей в 27 поединках.

    В своем предыдущем поединке «Насьонал» вновь проиграл. Дома команда потерпела разгромное поражение от «Оливейренше» (0:3).

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    Причем «Насьонал» проиграл 3 своих последних поединка. Более того, в них команда не познала радости забитых мячей.

    В этом поединке хозяева постараются дать бой более мощному сопернику. Правда, за счет чего — совсем непонятно. Силы уж больно неравны.

    «Брага»

    Эта команда нынешний сезон проводит относительно успешно. Сейчас «Брага» находится на 3 месте в турнирной таблице.

    Главной проблемой команды является нестабильность результатов. 5 поражений — явно многовато, как для претендента на самые высокие места.

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    • Правда, отставание от идущего на 2 месте «Порту» составляет всего 2 очка. Да и атака выглядит солидно: 60 мячей в 27 матчах.

    В своем последнем поединке команда добыла яркую викторию. Дома был разгромлен «Эшторил» (4:1).

    Гости явно будут действовать первым номером. «Брага» логично рассчитывает на свой серьезный атакующий потенциал.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Браги» предлагают — 1.59.

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    На викторию «Насьоналя» дают — 5.00, ничья оценена — в 3.74.

    Гости выглядят в разы сильнее полпреда второго дивизиона, что и докажут с первых минут матча.

    Наш прогноз — Победа «Браги» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.63.

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    «Насьонал» — «Брага»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 12.04.2023. Прогнозы на футбол. «Брага» быстро возьмет свое
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