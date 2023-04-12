«Насьонал» сыграет на своем поле с «Брагой» в рамках 1/2 финала Кубка Португалии. Матч пройдет 12 апреля, начало — в 21:30 мск. «Насьонал» — «Брага»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Насьонал»

Эта команда нынешний чемпионат проводит крайне неудачно. «Насьонал» борется за выживание во втором по рангу португальском дивизионе.

Более того, команда в 27 матчах проиграла 13 раз. Да и с атакой не все гладко: всего 28 забитых мячей в 27 поединках.

В своем предыдущем поединке «Насьонал» вновь проиграл. Дома команда потерпела разгромное поражение от «Оливейренше» (0:3).

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Причем «Насьонал» проиграл 3 своих последних поединка. Более того, в них команда не познала радости забитых мячей.

В этом поединке хозяева постараются дать бой более мощному сопернику. Правда, за счет чего — совсем непонятно. Силы уж больно неравны.

«Брага»

Эта команда нынешний сезон проводит относительно успешно. Сейчас «Брага» находится на 3 месте в турнирной таблице.

Главной проблемой команды является нестабильность результатов. 5 поражений — явно многовато, как для претендента на самые высокие места.

Правда, отставание от идущего на 2 месте «Порту» составляет всего 2 очка. Да и атака выглядит солидно: 60 мячей в 27 матчах.

В своем последнем поединке команда добыла яркую викторию. Дома был разгромлен «Эшторил» (4:1).

Гости явно будут действовать первым номером. «Брага» логично рассчитывает на свой серьезный атакующий потенциал.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Браги» предлагают — 1.59.

На викторию «Насьоналя» дают — 5.00, ничья оценена — в 3.74.

Гости выглядят в разы сильнее полпреда второго дивизиона , что и докажут с первых минут матча.

Наш прогноз — Победа «Браги» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.63.