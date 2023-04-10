«Пиза»
Сейчас «Пиза» находмтся 6-й строчке в зоне плей-офф с 45 очками в турнирной таблице чемпионата. «Реджину» она опережает лишь по дополнительным показателям.
Последнюю же команду заветной топ-8, «Парму», команда опережает на один балл. Девятая «невыходная» строчка находится в трех очках.
В своем последнем поединке клуб потерпел поражение от «Козенца» (0:1), что ухудшило его позиции.
До этого коллектив одержал две победы кряду, так что точно судить о его форме трудно, особенно в дуэли с конкурентом.
«Кальяри»
Команда находится в зоне плей-офф Серии B, занимая 5-е место в турнирной таблице. «Кальяри» имеет шансы на то, чтобы побороться за место в Серии А.
«Россоблу» имеют на своем счету 46 очков, а ближайший преследователь в лице нынешнего соперника отстает от клуба лишь на один балл.
Главный козырь островитян в нынешнем сезоне — неплохая оборона. Команда пропустила всего лишь 30 голов в 31-м матче сезона — это 5-й показатель в лиге.
В последних 8-ми матчах коллектив ни разу не проиграл. Команда 5 раз сыграла вничью и три раза одержала победу, так что набрала неплохой ход.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Пизу», коэффициент на победу которой равен 2,46. Успех «Кальяри» оценивается в 2,83, ничья — в 3,23.
В трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,86.
Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,14, ведь в двух из трех последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.