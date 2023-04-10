Матч 32-го тура итальянской Серии B между «Пизой» и «Кальяри» состоится 10 апреля в 19:00 по мск. «Пиза» — «Кальяри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Пиза»

Сейчас «Пиза» находмтся 6-й строчке в зоне плей-офф с 45 очками в турнирной таблице чемпионата. «Реджину» она опережает лишь по дополнительным показателям.

Последнюю же команду заветной топ-8, «Парму», команда опережает на один балл. Девятая «невыходная» строчка находится в трех очках.

В своем последнем поединке клуб потерпел поражение от «Козенца» (0:1), что ухудшило его позиции.

Все прогнозы на футбол

До этого коллектив одержал две победы кряду, так что точно судить о его форме трудно, особенно в дуэли с конкурентом.

«Кальяри»

Команда находится в зоне плей-офф Серии B, занимая 5-е место в турнирной таблице. «Кальяри» имеет шансы на то, чтобы побороться за место в Серии А.

«Россоблу» имеют на своем счету 46 очков, а ближайший преследователь в лице нынешнего соперника отстает от клуба лишь на один балл.

Главный козырь островитян в нынешнем сезоне — неплохая оборона. Команда пропустила всего лишь 30 голов в 31-м матче сезона — это 5-й показатель в лиге.

В последних 8-ми матчах коллектив ни разу не проиграл. Команда 5 раз сыграла вничью и три раза одержала победу, так что набрала неплохой ход.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Пизу», коэффициент на победу которой равен 2,46. Успех «Кальяри» оценивается в 2,83, ничья — в 3,23.

В трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,86.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,14, ведь в двух из трех последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.