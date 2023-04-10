ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Динамо»Дворовый футбол. «Спартак» и «Динамо» устроили веселое дерби, полное ошибок Фрэнк ЛэмпардТренер новый, а «Челси» все тот же. «Вулверхэмптон» испортил возвращение Лэмпарду Килиан Мбаппе «Килиан Сен-Жермен». Как Мбаппе подмял под себя ПСЖ
  • 00:00
    • «Реал» сенсационно уступил «Вильярреалу»
  • 23:54
    • Гол и ассист Месси принесли «ПСЖ» победу над «Ниццей»
    Все новости спорта

    Остановит ли «Пиза» твердую поступь «Кальяри»?

    «Пиза» — «Кальяри». Ставки (к. 1.86) и прогноз на Серию B 10 апреля 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кальяри Прогнозы на футбол Италии
    Прогноз и ставки на «Пиза» — «Кальяри»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Кальяри» не знает поражений восемь матчей
    Матч 32-го тура итальянской Серии B между «Пизой» и «Кальяри» состоится 10 апреля в 19:00 по мск. «Пиза» — «Кальяри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия B 10 Апреля 2023 года
    Пиза
  • Италия. Серия B
    •  Пиза 19:00 Кальяри Кальяри
  • Кальяри
    •

    «Пиза»

    Сейчас «Пиза» находмтся 6-й строчке в зоне плей-офф с 45 очками в турнирной таблице чемпионата. «Реджину» она опережает лишь по дополнительным показателям.

    Последнюю же команду заветной топ-8, «Парму», команда опережает на один балл. Девятая «невыходная» строчка находится в трех очках.

    В своем последнем поединке клуб потерпел поражение от «Козенца» (0:1), что ухудшило его позиции.

    Все прогнозы на футбол

    До этого коллектив одержал две победы кряду, так что точно судить о его форме трудно, особенно в дуэли с конкурентом.

    «Кальяри»

    Команда находится в зоне плей-офф Серии B, занимая 5-е место в турнирной таблице. «Кальяри» имеет шансы на то, чтобы побороться за место в Серии А.

    «Россоблу» имеют на своем счету 46 очков, а ближайший преследователь в лице нынешнего соперника отстает от клуба лишь на один балл.

  • Лето рокировок. Топ-клубы готовятся к борьбе за вакантных тренеров
  • Целый ряд клубов топ-5 лиг Европы летом будет искать новых тренеров
  • 05/04/2023

    • Главный козырь островитян в нынешнем сезоне — неплохая оборона. Команда пропустила всего лишь 30 голов в 31-м матче сезона — это 5-й показатель в лиге.

    В последних 8-ми матчах коллектив ни разу не проиграл. Команда 5 раз сыграла вничью и три раза одержала победу, так что набрала неплохой ход.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Пизу», коэффициент на победу которой равен 2,46. Успех «Кальяри» оценивается в 2,83, ничья — в 3,23.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    В трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,86.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,14, ведь в двух из трех последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.02
  • Прогноз на матч Гастелум — Кертис
  • Бокс
  • Сегодня в 04:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •  1.44
  • Прогноз на матч Стивенсон — Есино
  • Бокс
  • Сегодня в 06:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Фонт — Янез
  • Бокс
  • Сегодня в 06:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Масвидаль — Бернс
  • Бокс
  • Сегодня в 07:15
    •  2.13
  • Прогноз на матч Адесанья — Перейра
  • Бокс
  • Сегодня в 07:45
    •  2.19
  • Прогноз на матч Сочи — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Краснодар-2 — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Лион — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Чорич — Харри
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Вальядолид — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Лидс — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Реймс — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Монпелье — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Пиза» — «Кальяри»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 10.04.2023. Прогнозы на футбол. Остановит ли «Пиза» твердую поступь «Кальяри»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры