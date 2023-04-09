«Реймс» сыграет на своем поле с «Брестом» в рамках 30-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 9 апреля, начало — в 16:00 мск. «Реймс» — «Брест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реймс»

Эта команда в нынешнем сезоне борется за выход в еврокубки. На текущий момент «Реймс» находится на 7 месте.

Отставание от искомой 5 позиции составляет 6 очков. Да и с ничьими команда явно переусердствовала — 13 паритетов.

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В минувшем туре «Реймс» добыл уверенную викторию. На выезде команда разгромила ершистый «Нант» (0:3).

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Да и вообще, «Реймс» отличается относительной стабильностью. Не имея в составе звезд, команда нередко обыгрывает признанных фаворитов.

Вот только последние матчи с «Брестом» заканчиваются мировыми. Три последних поединка не выявили победителя.

«Брест»

Эта команда традиционно сражается за выживание в элите французского футбола. Ныне «Брест» находится на 15 месте в таблице.

Отрыв от опасной зоны минимальный. Да и плотность в турнирной таблице достаточно высокая, так что основная борьба еще впереди.

Минувший тур Лиги 1 принес команде 3 очка. «Брест» в родных стенах уверенно переиграл «Тулузу» (3:1).

Вот только оборона команды действует не столь монолитно. В 29 матчах пропущено 47 мячей.

«Брест» явно едет с целью добыть хотя бы балл. Сейчас каждый зачетный пункт на вес драгоценного металла.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Реймса» предлагают — 1.62.

На викторию «Бреста» дают — 5.75, ничья оценена — в 3.80.

В последнее время матчи между этими соперниками неизменно заканчиваются вничью , и эта тенденция может продолжиться.

Наш прогноз — Победа «Бреста» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.80.