«Реймс»
Эта команда в нынешнем сезоне борется за выход в еврокубки. На текущий момент «Реймс» находится на 7 месте.
Отставание от искомой 5 позиции составляет 6 очков. Да и с ничьими команда явно переусердствовала — 13 паритетов.
Коэффициенты матча Реймс — Брест
В минувшем туре «Реймс» добыл уверенную викторию. На выезде команда разгромила ершистый «Нант» (0:3).
Да и вообще, «Реймс» отличается относительной стабильностью. Не имея в составе звезд, команда нередко обыгрывает признанных фаворитов.
Вот только последние матчи с «Брестом» заканчиваются мировыми. Три последних поединка не выявили победителя.
«Брест»
Эта команда традиционно сражается за выживание в элите французского футбола. Ныне «Брест» находится на 15 месте в таблице.
Отрыв от опасной зоны минимальный. Да и плотность в турнирной таблице достаточно высокая, так что основная борьба еще впереди.
Минувший тур Лиги 1 принес команде 3 очка. «Брест» в родных стенах уверенно переиграл «Тулузу» (3:1).
Вот только оборона команды действует не столь монолитно. В 29 матчах пропущено 47 мячей.
«Брест» явно едет с целью добыть хотя бы балл. Сейчас каждый зачетный пункт на вес драгоценного металла.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Реймса» предлагают — 1.62.
На викторию «Бреста» дают — 5.75, ничья оценена — в 3.80.
В последнее время
Наш прогноз — Победа «Бреста» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.80.