ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей Павлович5 причин, почему Сергей Павлович победит Джона Джонса Девид Бекхэм на обложке EA Sports FC Играбельный рефери, драки, ретро-матчи и еще 7 вещей, которые пользователи хотят увидеть в EA Sports FC — симуляторе-наследнике FIFA 23 «Краснодар» — «Ростов»Привез и не затащил. Ошибка Песьякова лишила Карпина надежды на первый трофей
  • 22:10
    • «Наполи» в гостях одержал победу над «Лечче»
    Все новости спорта

    «Реймсу» победы не видать?!

    «Реймс» — «Брест». Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, Лига 1, 9 апреля 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на Реймс Прогнозы на Брест Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Реймс» — «Брест»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексис Флип
    «Реймс» сыграет на своем поле с «Брестом» в рамках 30-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 9 апреля, начало — в 16:00 мск. «Реймс» — «Брест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 09 Апреля 2023 года
    Реймс
  • Франция. Лига 1
    •  Реймс 16:00 Брест Брест
  • Франция. Лига 1
    •

    «Реймс»

    Эта команда в нынешнем сезоне борется за выход в еврокубки. На текущий момент «Реймс» находится на 7 месте.

    Отставание от искомой 5 позиции составляет 6 очков. Да и с ничьими команда явно переусердствовала — 13 паритетов.

    Коэффициенты матча Реймс — Брест

    1X2Новым игрокам
  • 1.604.105.50Фрибет$40
    •

    В минувшем туре «Реймс» добыл уверенную викторию. На выезде команда разгромила ершистый «Нант» (0:3).

    Все прогнозы на Лигу 1

    Да и вообще, «Реймс» отличается относительной стабильностью. Не имея в составе звезд, команда нередко обыгрывает признанных фаворитов.

    Вот только последние матчи с «Брестом» заканчиваются мировыми. Три последних поединка не выявили победителя.

    «Брест»

    Эта команда традиционно сражается за выживание в элите французского футбола. Ныне «Брест» находится на 15 месте в таблице.

    Отрыв от опасной зоны минимальный. Да и плотность в турнирной таблице достаточно высокая, так что основная борьба еще впереди.

  • Лето рокировок. Топ-клубы готовятся к борьбе за вакантных тренеров
  • Целый ряд клубов топ-5 лиг Европы летом будет искать новых тренеров
  • 05/04/2023

    • Минувший тур Лиги 1 принес команде 3 очка. «Брест» в родных стенах уверенно переиграл «Тулузу» (3:1).

    Вот только оборона команды действует не столь монолитно. В 29 матчах пропущено 47 мячей.

    «Брест» явно едет с целью добыть хотя бы балл. Сейчас каждый зачетный пункт на вес драгоценного металла.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Реймса» предлагают — 1.62.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Бреста» дают — 5.75, ничья оценена — в 3.80.

    В последнее время матчи между этими соперниками неизменно заканчиваются вничью, и эта тенденция может продолжиться.

    Наш прогноз — Победа «Бреста» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.80.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.15
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Милуоки — Мемфис
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Даллас — Чикаго
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Сакраменто — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  5.10
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Финикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Кызыл-Жар — Атырау
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Торпедо — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Акрон — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Фрайбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ахмат — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Байер — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Реймс» — «Брест»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 09.04.2023. Прогнозы на футбол. «Реймсу» победы не видать?!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры