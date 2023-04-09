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    «Лидс» победит и обгонит «Кристал Пэлас» в турнирной таблице

    «Лидс» — «Кристал Пэлас». Ставки (к. 2.14) и прогноз на АПЛ, 9 апреля 2023 года

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    «Лидс»
    9 апреля «Лидс» в родных стенах примет «Кристал Пэлас» в рамках поединка 30-го тура АПЛ. Игра начнется в 16:00 по мск. «Лидс» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 09 Апреля 2023 года
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    «Лидс»

    Команда находится во второй части турнирной таблице Премьер-лиги. «Лидс» занимает 13-е место в лиге, борясь за выживание. Команда ушла в отрыв от зоны вылета лишь на 2 балла.

    Команда не слишком успешно выступает в нынешнем сезоне. «Лидс» является одной из худших команд по игре в обороне, пропустив 49 голов за 29 матчей.

    Коэффициенты матча Лидс — Кристал Пэлас

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    «Лидс» начал стабильно набирать очки в последних матчах. В последних 5-и встречах команда дважды проиграла, столько же раз выиграла и один раз сыграла вничью. За этот период команда забила 9 голов и 10 раз пропустила.

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    «Лидс» в предстоящем матче сыграет со своим прямым конкурентом по турнирной таблице «Кристал Пэласом». Примечательно, что команда довольно успешно выступает против соседей в таблице. В одном из последних матчей «Лидс» обыграл «Вулверхэмптон» (4:2).

    Кроме того, «Лидс» довольно мощно выступает на своем поле в последних турах. Команда проиграла лишь одну домашнюю игру из последних 5-и.

    «Кристал Пэлас»

    Команда граничит в турнирной таблице с «Лидсом», занимая 12-е место с 30-ю очками в активе. «Кристал Пэлас» также имеет риск спуститься до зоны вылета, отрыв составляет 3 очка.

    «Кристал Пэлас» переживает один из самых трудных периодов в нынешнем сезоне. За последние 13 матчей в Премьер-лиге команда выиграла лишь один матч с «Лестером» (2:1), 7 раз проиграла и 5 раз сыграла вничью.

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    • Единственная цель у «Кристал Пэлас» на остаток сезона — это остаться в Премьер-лиге. Стоит отметить, что команда в гостях играет не лучшим образом, выиграв всего 2 гостевых матча из 14-и в нынешнем сезоне.

    Команды уже встречались между собой в 10-м туре Премьер-лиги. В той встрече «Кристал Пэлас» на своем поле переиграл «Лидс» (2:1), перевернув неудачно складывающееся игру.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лидса» предлагают — 2.14.

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    На викторию «Кристал Пэласа» дают — 3.55, ничья оценена — в 3.45.

    «Лидс» имеет отличную возможность обогнать «Кристал Пэлас» по турнирной таблице, тем более, что команда сейчас на ходу.

    Наш прогноз — Победа «Лидса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Обе команды забьют за 1.93.

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    «Лидс» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 09.04.2023. Прогнозы на футбол. «Лидс» победит и обгонит «Кристал Пэлас» в турнирной таблице
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