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    «Волки» загрызут туринцев

    «Торино» — «Рома». Прогноз, ставка (к. 2.38) на футбол, Серия А, 8 апреля 2023 года

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    Джорджиньо Вейналдум
    «Торино» сыграет на своем поле с «Ромой» в рамках 29-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 8 апреля, начало — в 19:30 мск. «Торино» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 08 Апреля 2023 года
    Торино
  • Турин
    •  Торино 19:30 Рома Рома
  • Рим
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    «Торино»

    Эта команда находится на скромном 10 месте. Вот только шансы на попадание в зону еврокубков уже фактически нивелировались.

    Главной проблемой команды является слабая результативность. Игроки «Торино» в 28 матчах забили всего лишь 30 мячей.

    Коэффициенты матча Торино — Рома

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    В своем предыдущем поединке команда добыла 1 балл. На выезде «Торино» расписал мировую с «Сассуоло» (1:1).

    Все прогнозы на Серию А

    «Быки» давно славятся своей ершистостью. Вот и в матче с римлянами туринцы уж точно не собираются сдаваться.

    Матчи с «волками» для команды традиционно проходят сложно. Из 5 последних поединков выигран 1 при 3 поражениях.

    «Рома»

    «Волки» находятся на привычном для себя 5 месте в турнирной таблице. Впрочем, «Рома» явно метит, как минимум, в медальную зону.

    А вот с голами у «Ромы» явно не складывается. В 28 поединках римляне отличились лишь 38 мячами.

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    • Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Рома» дома уверенно переиграла «Сампдорию» (3:0).

    Вот только до того «волки» уступили в дерби «Лацио» (1:0). Зато в 1/4 финала Лиги Европы команда прошла, оставив за бортом турнира «Реал Сосьедад».

    «Рома» наверняка будет активно атаковать. Пора бы римлянам улучшать свою результативность, да и конкуренты в борьбе за высокие места частенько теряют очки.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ромы» предлагают — 2.38.

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    На викторию «Торино» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.00.

    Гости смотрятся сильнее туринцев, к тому же «Рома» мотивирована побороться за самые высокие места.

    Наш прогноз — Победа «Ромы». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.00.

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    «Торино» — «Рома»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 08.04.2023. Прогнозы на футбол. «Волки» загрызут туринцев
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