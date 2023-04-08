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    «Астон Вилла» должна продолжить подъем

    «Астон Вилла» — «Ноттингем Форест». Ставки (к. 2.05) и прогноз на АПЛ 8 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Астон Вилла» — «Ноттингем Форест»
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    Эмильяно Мартинес
    8 апреля в Бирмингеме «Астон Вилла» примет «Ноттингем Форест» в рамках поединка 30-го тура АПЛ. Игра начнется в 17:00 по мск. «Астон Вилла» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 08 Апреля 2023 года
    Астон Вилла
  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 17:00 Ноттингем Форест Ноттингем Форест
  • Ноттингем
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    «Астон Вилла»

    Бирмингемцы набрали хорошую форму, которая позволила им выйти на 7-е место в турнирной таблице АПЛ. При этом от еврокубковой зоны их отделяют всего 6 пунктов.

    Команда Уная Эмери выиграла три поединка подряд. В числе побежденных «Борнмут» (3:0), «Лестер» (2:1) и даже «Челси»(2:0). К слову, именно после поражения от «Виллы» руководство «аристократов» приняло решение уволить главного тренера Грэма Поттера.

    Коэффициенты матча Астон Вилла — Ноттингем Форест

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    «Астон Вилла» выдала 6 беспроигрышных туров подряд и 5 из них закончились для нее победой. Пожалуй, это один из лучших отрезков, который «львы» выдавали за последний год.

    Все прогнозы на АПЛ

    Ожидается, что предстоящий матч у «Виллы» пропустят Фелипе Коутинью и Мэтти Кэш.

    «Ноттингем Форест»

    Несмотря на все старания гости оказались в положении борьбы за выживание. Они не могут выиграть уже 8 матчей подряд, причем только 3 из 8 встреч закончились вничью.

    За месяц «Ноттингем Форест» провел 5 матчей и проиграл в трех из них. Коллектив уступил «Тоттенхэму» (1:3), «Лидсу» (1:2) и «Ньюкаслу» (1:2). Добыть немного очков «Форест» удалось в поединках с «Эвертоном» (2:2) и «Вулверхэмптоном» (1:1).

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    • На данный момент у «Ноттингема» не клеится в обороне, так как в 8 играх подряд он не смог сохранить свои ворота сухими. Хотя при этом гости и сами редко уходят с поля без забитых голов.

    У команды травмированы Дин Хендерсон, Омар Ричардс, Райан Йейтс, Крис Вуд и Вилли Боли.

    Прогноз и ставки

    Фаворитом букмекеры сделали «Астон Виллу», на победу которой они дают 1.60. На победу «Ноттингем Форест» они предлагают 5.40.

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    Учитывая форму «Астон Виллы», есть большая вероятность того, что игра завершится в ее пользу. Три победы подряд, более длительная серия без поражений и зона еврокубков перед самым носом — хозяева будут играть на победу.

    «Астон Вилла» выиграет поединок. Она забьет не менее двух-трех голов, так как гости регулярно пропускали до этого похожее количество мячей. Ставим на победу «Виллы» с форой -1 за 2.05.

    За 3 тура у хозяев только один пропущенный. Возможно за счет дисциплинированной обороны команда Эмери выиграет с сухим счетом.

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    «Астон Вилла» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 08.04.2023. Прогнозы на футбол. «Астон Вилла» должна продолжить подъем
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