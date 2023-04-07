«Лечче»
Хозяева в ужасной форме. У них поражения подряд в рамках чемпионата, но при этом она началась после победы над «Аталантой» (2:1).
Матч с «Аталантой» был последним, в котором «Лечче» отмечался забитыми голами. Так что помимо серии поражений у команды еще и серия безголевая.
Коэффициенты матча Лечче — Наполи
После этого она проиграла «Сассуоло» (0:1), уступила «Интеру» (0:1), «Торино» (0:2), «Фиорентине» (0:1), а также остался ни с чем после встречи с «Эмполи» (0:1).
В турнирной таблице Серии А коллектив занимает 16-ю позицию с отрывом в восемь очков от зоны вылета, поэтому потерял мотивацию и рискует снова проиграть.
«Наполи»
Неаполитанцы мчатся к скудетто, и их уже не остановить. Отрыв от ближайшего преследователя составляет 16 (!) очков.
К тому же оборона команды действует, словно швейцарские часы. В 28 встречах «Наполи» пропустил лишь 20 мячей.
Также «адзурри» пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов после того, как разгромил «Айнтрахт» на предыдущей стадии с общим счетом 5:0.
Впрочем, великолепная форма коллектива оборвалась в прошлом туре, в котором он потерпел разгром от «Милана» (0:4), но это вряд ли поможет его сопернику-аутсайдеру.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Наполи», коэффициент на победу которого равен 1,66. Успех «Лечче» оценивается в 5,62, ничья — в 3,85.
В трех последних поединках гостей было забито больше 2,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,12.
Еще один вариант ставки — «Наполи» выиграет 1-й тайм и матч за 2,36, ведь гости выглядят явным фаворитом.