«Лечче» сыграет на своем поле с «Наполи» в рамках 29-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 20:00 мск. «Лечче» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лечче»

Хозяева в ужасной форме. У них поражения подряд в рамках чемпионата, но при этом она началась после победы над «Аталантой» (2:1).

Матч с «Аталантой» был последним, в котором «Лечче» отмечался забитыми голами. Так что помимо серии поражений у команды еще и серия безголевая.

Коэффициенты матча Лечче — Наполи 1X2Новым игрокам 6.303.701.60Фрибет$40

После этого она проиграла «Сассуоло» (0:1), уступила «Интеру» (0:1), «Торино» (0:2), «Фиорентине» (0:1), а также остался ни с чем после встречи с «Эмполи» (0:1).

Все прогнозы на Серию А

В турнирной таблице Серии А коллектив занимает 16-ю позицию с отрывом в восемь очков от зоны вылета, поэтому потерял мотивацию и рискует снова проиграть.

«Наполи»

Неаполитанцы мчатся к скудетто, и их уже не остановить. Отрыв от ближайшего преследователя составляет 16 (!) очков.

К тому же оборона команды действует, словно швейцарские часы. В 28 встречах «Наполи» пропустил лишь 20 мячей.

Также «адзурри» пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов после того, как разгромил «Айнтрахт» на предыдущей стадии с общим счетом 5:0.

Впрочем, великолепная форма коллектива оборвалась в прошлом туре, в котором он потерпел разгром от «Милана» (0:4), но это вряд ли поможет его сопернику-аутсайдеру.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Наполи», коэффициент на победу которого равен 1,66. Успех «Лечче» оценивается в 5,62, ничья — в 3,85.

В трех последних поединках гостей было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,12.

Еще один вариант ставки — «Наполи» выиграет 1-й тайм и матч за 2,36, ведь гости выглядят явным фаворитом.