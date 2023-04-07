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    «Лечче» — «Наполи». Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, Серия А, 7 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лечче» — «Наполи»
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    «Наполи» мчится к чемпионству
    «Лечче» сыграет на своем поле с «Наполи» в рамках 29-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 20:00 мск. «Лечче» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 07 Апреля 2023 года
    Лечче
  • Лечче
    •  Лечче 20:00 Наполи Наполи
  • Неаполь
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    «Лечче»

    Хозяева в ужасной форме. У них поражения подряд в рамках чемпионата, но при этом она началась после победы над «Аталантой» (2:1).

    Матч с «Аталантой» был последним, в котором «Лечче» отмечался забитыми голами. Так что помимо серии поражений у команды еще и серия безголевая.

    Коэффициенты матча Лечче — Наполи

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    После этого она проиграла «Сассуоло» (0:1), уступила «Интеру» (0:1), «Торино» (0:2), «Фиорентине» (0:1), а также остался ни с чем после встречи с «Эмполи» (0:1).

    Все прогнозы на Серию А

    В турнирной таблице Серии А коллектив занимает 16-ю позицию с отрывом в восемь очков от зоны вылета, поэтому потерял мотивацию и рискует снова проиграть.

    «Наполи»

    Неаполитанцы мчатся к скудетто, и их уже не остановить. Отрыв от ближайшего преследователя составляет 16 (!) очков.

    К тому же оборона команды действует, словно швейцарские часы. В 28 встречах «Наполи» пропустил лишь 20 мячей.

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    • Также «адзурри» пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов после того, как разгромил «Айнтрахт» на предыдущей стадии с общим счетом 5:0.

    Впрочем, великолепная форма коллектива оборвалась в прошлом туре, в котором он потерпел разгром от «Милана» (0:4), но это вряд ли поможет его сопернику-аутсайдеру.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Наполи», коэффициент на победу которого равен 1,66. Успех «Лечче» оценивается в 5,62, ничья — в 3,85.

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    В трех последних поединках гостей было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,12.

    Еще один вариант ставки — «Наполи» выиграет 1-й тайм и матч за 2,36, ведь гости выглядят явным фаворитом.

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    «Лечче» — «Наполи»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 07.04.2023. Прогнозы на футбол. Реабилитируется ли «Наполи» за унижение от «Милана»?
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