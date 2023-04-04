4 апреля в Москве «Динамо» примет «Акрон» в рамках полуфинального матча Кубка России Пути регионов. Встреча начнется в 19:30 мск. «Динамо» — «Акрон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо»

Москвичи стали неприятно удивлять. Речь идет о чемпионате России, где за последний месяц команда Славиши Йокановича потерпела 2 поражения. Речь идет о матчах с «Краснодаром» (1:3) и «Сочи» (0:2).

С другой стороны, выступления хозяев в Кубке России, несмотря на вылет в Путь регионов, немного перекрывают эти неудачи. Напомним, что в полуфинал «Динамо» вышло благодаря победе над «Зенитом».

Коэффициенты матча Динамо — Акрон 1X2Новым игрокам 1.335.309.50Фрибет$40

«Бело-голубые» обыграли питерцев в серии пенальти. Это действительно громкая победа, так как «Зенит» все считали фаворитом Пути регионов. Теперь же так можно сказать про «Динамо».

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Отметим, что помимо перечисленных результатов у «динамиков» в марте были победы над «Уралом» (1:0) и «Крыльями Советов» (1:0).

«Акрон»

Гости стали главным открытием этого розыгрыша. Выход из группы — это половина успеха. Однако команда прошла двух представителей РПЛ в плей-офф.

В прошлых раундах «Акрон» играл с «Торпедо» и «Локомотивом». Первого соперника он обыграл со счетом 2:0, а второго выбил из сетки в серии пенальти (2:1 П).

Еще один жирный плюс в копилку «Акрона» — это его беспроигрышная серия. Команда не уступает с момента начала второй половины сезона, а это уже 7 матчей.

В своих последних матчах тольяттинцы победили махачкалинское «Динамо» (2:0) и «Родину» (3:1). Также была ничья с «Балтикой» (1:1).

Прогноз и ставки

Букмекеры уверены в успехе «Динамо». Котировки на встречу составляют 1.37 и 8.60 соответственно. Коэффициенты 1.22 и 4.71 — такие цифры стоят на проход команд в финал.

«Динамо» прошло «Зенит», но такое впечатление, что на этот результат москвичи потратили все силы. Сейчас они выглядят неубедительно. Вдобавок соперник в хорошей форме.

Первый вариант ставки на матч — «Акрон» не проиграет в первом тайме. Котировка составляет 1.89. Такое было в 6 из 7 матчей команды.