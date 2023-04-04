«Челси»
«Челси» нынешний сезон проводит откровенно неудачно. На текущий момент команда находится на скромном 11 месте в АПЛ.
А вот атакует «Челси» крайне слабо. В 28 матчах английского чемпионата «аристократы» забили всего 29 мячей.
Коэффициенты матча Челси — Ливерпуль
В своем последнем поединке команда вновь потерпела поражение. Дома лондонцы уступили «Астон Вилле» (0:2).
Матчи с мерсисайдцами для «Челси» традиционно складываются непросто. 5 последних очных встреч завершились вничью.
И уж точно «Челси» нужно набирать очки. Теоретически лондонцы еще могут зацепиться за еврокубки.
«Ливерпуль»
«Ливерпуль» нынешний сезон проводит крайне нестабильно. Текущее 8 место явно говорит о проблемах внутри команды.
Главным бичом команды является реализация. В 27 матчах подопечные Юргена Клоппа отличились всего лишь 48 мячами.
В предыдущем туре чемпионата «Ливерпуль» вновь разочаровал. Команда по всем статьям уступила «Манчестер Сити» (4:1).
Из Лиги чемпионов команда также вылетела. Причем в противостоянии с мадридским «Реалом» мерсисайдцы смотрелись крайне неубедительно.
«Ливерпуль» наверняка не будет отсиживаться в обороне. Гости явно намерены улучшить свои результаты и подняться в таблице.
Ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Челси» предлагают — 2.50.
На викторию «Ливерпуля» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.40.
Обе команды
Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Тотал больше 4.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.50. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 11.00. Для остальных — более умеренный прогноз.