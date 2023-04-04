«Челси» сыграет на своем поле с «Ливерпулем» в рамках 8-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 4 апреля, начало — в 22:00 мск. «Челси» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Челси»

«Челси» нынешний сезон проводит откровенно неудачно. На текущий момент команда находится на скромном 11 месте в АПЛ.

А вот атакует «Челси» крайне слабо. В 28 матчах английского чемпионата «аристократы» забили всего 29 мячей.

Коэффициенты матча Челси — Ливерпуль 1X2Новым игрокам 2.453.502.75Фрибет$40

В своем последнем поединке команда вновь потерпела поражение. Дома лондонцы уступили «Астон Вилле» (0:2).

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Матчи с мерсисайдцами для «Челси» традиционно складываются непросто. 5 последних очных встреч завершились вничью.

И уж точно «Челси» нужно набирать очки. Теоретически лондонцы еще могут зацепиться за еврокубки.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» нынешний сезон проводит крайне нестабильно. Текущее 8 место явно говорит о проблемах внутри команды.

Главным бичом команды является реализация. В 27 матчах подопечные Юргена Клоппа отличились всего лишь 48 мячами.

В предыдущем туре чемпионата «Ливерпуль» вновь разочаровал. Команда по всем статьям уступила «Манчестер Сити» (4:1).

Из Лиги чемпионов команда также вылетела. Причем в противостоянии с мадридским «Реалом» мерсисайдцы смотрелись крайне неубедительно.

«Ливерпуль» наверняка не будет отсиживаться в обороне. Гости явно намерены улучшить свои результаты и подняться в таблице.

Ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Челси» предлагают — 2.50.

На викторию «Ливерпуля» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.40.

Обе команды явно намерены исправиться за последние неудачи , и уж точно будут активно атаковать.

Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Тотал больше 4.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.50. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 11.00. Для остальных — более умеренный прогноз.