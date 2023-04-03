«Сассуоло» сыграет на своем поле с «Торино» в рамках 28-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 3 апреля, начало — в 21:45 мск. «Сассуоло» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сассуоло»

«Черно-зеленые» является середняками текущего сезона итальянской Серии А. В настоящий момент «Сассуоло» имеет в своем активе 36 очков после 27 туров. Команда из одноименного города занимает двенадцатое место в турнирной таблице.

Подопечные Алессио Дионизи ни на что особо не претендуют. Они уже на 11 пунктов отстают от зоны еврокубков, но на 16 баллов опережают зону вылета. Поэтому команда может спокойно доигрывать текущий сезон.

Коэффициенты матча Сассуоло — Торино 1X2Новым игрокам 2.453.252.95Фрибет$40

По итогам 27 матчей «Сассуоло» 35 раз огорчил ворота соперника, а в свои пропустил 40 мячей. Из Кубка Италии команда уже давно вылетела, а в еврокубках не участвовала.

Все прогнозы на Серию А

В настоящий момент команда из Сассуоло имеет четырехматчевую победную серию. Она переиграла «Специю» (1:0), «Рому» (4:3), «Кремонезе» (3:2) и «Лечче» (1:0). До этого было поражение от «Наполи» (0:2).

«Торино»

Команда из Турина также находится в середине турнирной таблицы итальянской Серии А. «Быки» имеют в своем активе 36 очков и располагаются на одиннадцатой позиции.

У «гранатовых» идентичная ситуация, как и у соперника. Туринцы уже ни на что не претендуют: от еврокубковой зоны отставание большое, а от зоны вылета отрыв еще больше. Из Кубка «Торино» уже вылетел.

Под большим вопросом находится участие в игре российского полузащитника Алексея Миранчука. Футболист сборной России пропустил сбор национальной команды из-за травмы, однако уже приступил к индивидуальным тренировкам своего коллектива.

В последней игре подопечные Ивана Юрича крупно уступили «Наполи» (0:4), а до этого победили «Лечче» (2:0) и «Болонью» (1:0). Перед этим команда из Турина програла «Ювентусу» (2:4).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры считают фаворитом противостояния хозяев поля. На победу «Сассуоло» предлагают поставить за 2.55.

На викторию «Торино» дают 2.95, ничья оценена в 3.30.

Встречаются команды практически одинакового уровня, поэтому поставим на то, что они не выявят сильнейшего.

Также сделаем ставку на то, что команды не забьют три мяча на двоих.