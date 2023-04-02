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    «Рубин» победит «Велес», но пропустит

    «Рубин» — «Велес». Прогноз, ставка (к. 2.12) на футбол, Первая лига, 2 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Рубин» — «Велес»
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    «Рубин»
    Казанский «Рубин» сыграет на своем поле с московским «Велесом» в рамках 25-го тура Первой лиги России. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 15:00 мск. «Рубин» — «Велес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 02 Апреля 2023 года
    Рубин
  • Казань
    •  Рубин 15:00 Велес Велес
  • Москва
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    «Рубин»

    Казанский коллектив борется за повышение в классе. Пока ему это удается. В настоящий момент казанцы занимают второе место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды из столицы Татарстана 45 очков.

    «Рубин» на шесть пунктов отстает от лидирующей калининградской «Балтики», но опережает красноярский «Енисей» (на 3 балла) и «Аланию» из Владикавказа (на 4 пункта). Вся борьба еще впереди, поэтому расслабляться и останавливаться на достигнутом подопечным Юрия Уткульбаева нельзя.

    Коэффициенты матча Рубин — Велес

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  • 1.354.7011.00Фрибет$40
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    «Рубиновые» уже давно вылетели из Кубка России, а в официальных матчах в 2023 году они еще не проигрывали. В четырех поединках в активе команды из Казани две победы и две ничьи.

    Прогнозы на ФНЛ

    «Рубин» сначала смог одолеть краснодарскую «Кубань» (2:1) и ульяновскую «Волгу» (1:0), а затем сыграл вничью с КАМАЗом из Набережных Челнов (0:0) и владикавказской «Аланией» (0:0).

    «Рубин»

    «Крылатые быки» в текущем сезоне борются за выживание. Команда из столицы России по итогам 24 матчей имеет в своем активе 24 очка и занимает четырнадцатое место в турнирной таблице.

    Московский коллектив опережает краснодарскую «Кубань», которая находится в зоне вылета, лишь по дополнительным показателям. Также он на три пункта обходит «Уфу» и на четыре — «Волгу». В активе «Велеса» на данный момент 23 забитых и 39 пропущенных мячей.

    Подопечные Артема Куликова также продолжают борьбу лишь в Первой лиге. Чтобы не вылететь во Вторую лигу москвичам нужно уже сейчас набирать очки, поскольку потом может быть поздно.

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    • В 2023 году «Велес» также провел три официальных матча. Сначала проиграл «Уфе» (1:4), затем разгромил нижнекамский «Нефтехимик» (4:1), потом уступил «Кубани»(2:3) и наконец сыграл вничью с «Волгой» (0:0).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают однозначное предпочтение хозяевам поля. На победу «Рубина» предлагают поставить за 1.35.

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    На викторию «Велеса» 11.00, ничья оценена в 4.70.

    Поставим на то, что «Велес» сможет забить хотя бы один мяч. На такой исход предлагают хороший коэффициент.

    Также сделаем ставку на уверенную победу «Рубина» минимум в два мяча.

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    «Рубин» — «Велес»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 02.04.2023. Прогнозы на футбол. «Рубин» победит «Велес», но пропустит
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