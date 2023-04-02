«Динамо» Махачкала сыграет на своем поле с «Балтикой» в рамках 25-го тура чемпионата России. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 15:00 мск. «Динамо» Махачкала — «Балтика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Махачкала

«Динамо» Махачкала окопалось в районе экватора таблицы. Сейчас команда занимает 9 строчку.

Главным бичом команды является откровенно слабая атака. В 24 сыгранных матчах динамовцы забили всего 17 раз.

В своем последнем поединке «Динамо» Махачкала проиграло. На выезде команда уступила «Акрону» (2:0).

Прогнозы на ФНЛ

А вот надежность обороны махачкалинцев вызывает уважение. Динамовцы пропустили лишь 18 мячей — меньше всех в лиге.

В этой встрече хозяева наверняка постараются дать бой лидеру дивизиона. Как, например, в первом круге, когда динамовцы не дали себя обыграть калининградцам (1:1).

«Балтика»

Команда Сергея Игнашевича рвется в элиту, и это заметно по игре и результатам. Лидерство с шестиочковым отрывом от ближайшего преследователя выглядит логичной диспозицией.

Более того, «балтийцы» потерпели лишь одно поражение. Правда, с ничьими команда Игнашевича очень зачастила — 9 паритетов.

В предыдущем туре «Балтика» добыла важнейшие 3 очка. Дома калининградцы с минимальным счетом одолели КАМАЗ.

Особо стоит отметить боснийца Гедеона Гузину. Форвард настрелял уже 12 мячей в первой лиге, правда, в двух последних матчах его прицел молчал.

«Балтика» наверняка сыграет первым номером. Нужно не подпускать близко к себе конкурентов, да и цель сезона уже видна в бинокль.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Балтики» предлагают — 1.91.

На викторию «Динамо» Махачкала дают — 4.36, ничья оценена — в 3.20.

Хозяева крайне слабо атакуют, зато команда Игнашевича на всех парах несется в РПЛ .

Наш прогноз — Победа «Балтики» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.60. Еще вариант для ставки — Победа «Балтики» во 2 тайме за 2.29.