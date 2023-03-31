«Мальорка» сыграет на своем поле с «Осасуной» в рамках 27-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет в пятницу, 31 марта, начало — в 22:00 мск. «Мальорка» — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мальорка»

«Мальорка» занимает 11-е место в таблице Ла Лиги после 24-х сыгранных матчей, в которых набрала 32 очка.

Клуб с Балеарских островов начал март с домашнего поражения от «Эльче» (0:1), худшей команды сезона.

Коэффициенты матча Мальорка — Осасуна 1X2Новым игрокам 2.252.803.95Фрибет$40

После этого «Мальорка» сыграла вничью с «Реал Сосьедадом» (1:1) дома и потерпела поражение от «Бетиса» (0:1) на выезде.

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На сегодня у коллектива серия из четырех поединков кряду без побед при трех поражениях, а значит находится в плохой форме.

«Осасуна»

«Осасуна» проводит вполне приличный сезон. Команда находится на 9-м месте в таблице, борясь за попадание в еврокубки.

Да и вообще, баски весьма неплохо обороняются. В 26 матчах команда пропустила всего 27 мячей.

В минувшем туре Примеры клуб потерпел поражение. Дома он потерпел разгромное поражение от «Вильярреала» (0:3).

В предыдущих трех поединках коллектив не знает побед при поражениях в двух последних из них, так что его форма такая же, как и у соперника.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Мальорку», коэффициент на победу которой равен 2,21. Успех «Осасуны» оценивается в 3,88, ничья — в 3,03.

В трех последних матчах гости не забивали голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Осасуны» меньше 0,5 голов за 2,02.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 2,44, ведь в трех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника.