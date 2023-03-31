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    Подберется ли «Осасуна» к зоне еврокубков?

    «Мальорка» — «Осасуна». Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 31 марта 2023 года

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    «Мальорка» идет на 11-м месте
    «Мальорка» сыграет на своем поле с «Осасуной» в рамках 27-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет в пятницу, 31 марта, начало — в 22:00 мск. «Мальорка» — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 31 Марта 2023 года
    Мальорка
  • Пальма-де-Мальорка
    •  Мальорка 22:00 Осасуна Осасуна
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    «Мальорка»

    «Мальорка» занимает 11-е место в таблице Ла Лиги после 24-х сыгранных матчей, в которых набрала 32 очка.

    Клуб с Балеарских островов начал март с домашнего поражения от «Эльче» (0:1), худшей команды сезона.

    Коэффициенты матча Мальорка — Осасуна

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    После этого «Мальорка» сыграла вничью с «Реал Сосьедадом» (1:1) дома и потерпела поражение от «Бетиса» (0:1) на выезде.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    На сегодня у коллектива серия из четырех поединков кряду без побед при трех поражениях, а значит находится в плохой форме.

    «Осасуна»

    «Осасуна» проводит вполне приличный сезон. Команда находится на 9-м месте в таблице, борясь за попадание в еврокубки.

    Да и вообще, баски весьма неплохо обороняются. В 26 матчах команда пропустила всего 27 мячей.

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    • В минувшем туре Примеры клуб потерпел поражение. Дома он потерпел разгромное поражение от «Вильярреала» (0:3).

    В предыдущих трех поединках коллектив не знает побед при поражениях в двух последних из них, так что его форма такая же, как и у соперника.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Мальорку», коэффициент на победу которой равен 2,21. Успех «Осасуны» оценивается в 3,88, ничья — в 3,03.

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    В трех последних матчах гости не забивали голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Осасуны» меньше 0,5 голов за 2,02.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 2,44, ведь в трех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника.

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    «Мальорка» — «Осасуна»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 31.03.2023. Прогнозы на футбол. Подберется ли «Осасуна» к зоне еврокубков?
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