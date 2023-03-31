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    И снова «Шемрок Роверс» не сможет победить?

    «Дандолк» — «Шемрок Роверс». Прогноз, ставка (к. 2.33) на футбол, чемпионат Ирландии, 31 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Дандолк» — «Шемрок Роверс»
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    «Шэмрок Роверс»
    В пятницу, 31 марта, в 7-м туре чемпионата Ирландии по футболу сезона-2023 «Дандолк» на своем поле примет «Шемрок Роверс». Начало поединка намечено на 21:45 по мск. «Дандолк» — «Шемрок Роверс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Ирландия. Высшая лига 31 Марта 2023 года
    Дандолк
  • Ирландия. Высшая лига
    •  Дандолк 21:45 Шэмрок Роверс Шэмрок Роверс
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    «Дандолк»

    «Дандолк» в прошлом чемпионате Ирландии финишировал на третьей позиции, набрав одинаковое количество очков со второй строкой, но много отстав от лидера.

    Характерной особенностью команды в минувшем сезоне была игра на своем поле, где она набрала львиную долю своих баллов, выиграв 12 встреч из 18 при пяти ничьих и всего одном фиаско.

    В текущем же первенстве после шести сыгранных матчей «лилейно-белые» с 11 набранными очками идут третьими, отставая от лидера на пять пунктов. У них три выигрыша, две ничьи и одно фиаско.

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    В минувшем туре «Дандолк» обыграл на выезде «Дроэду» 1:0. И данная победа стала третьей за четыре последних матча. Дома же в этом чемпионате он выиграл две игры при одной мировой.

    «Шемрок Роверс»

    «Шемрок Ровер» не знает себе равных на внутренней арене в последнее время. Столичная команда вот уже как три последних года становится чемпионом Ирландии.

    В минувшем сезоне «обручи» опередили ближайшего преследователя на 13 баллов, проиграв за все первенство только пять раз за 36 игр. Заканчивали они чемпионат 9-матчевой серией без фиаско.

    Календарь и таблица АПЛ

    В новом чемпионате страны коллектив еще не побеждал, раз уступив и четырежды сыграв вничью. И с такими показателями он находится в нижней части турнирки, недалеко от зоны вылета.

    В минувшем игровом дне «зелено-белые» расписали на своем стадионе мировую с «Сент-Патриксом» 2:2. И данная ничья стала для них третьей подряд. В гостях в этом первенстве у них три матча и три мировые.

    В четырех последних домашних встречах «Дандолк» не проигрывал «Шемроку», выиграв три поединка и раз сыграв вничью. Причем только раз в этих поединках забивали обе стороны и трижды были низы.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостей. На победу «Шемрок Роверс» предлагают — 2.15.

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    На викторию «Дандолка» дают — 3.30, ничья оценена — в 3.25.

    Так как «Дандолк» сильно играет дома против предстоящего противника и в целом, а «Шемрок» еще никак не может найти свою игру, то рекомендуем ставить с 0 форой на хозяев.

    Также не ждем от этой игры изобилия забитых мячей и ставим на низовой исход.

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    «Дандолк» — «Шемрок Роверс»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 31.03.2023. Прогнозы на футбол. И снова «Шемрок Роверс» не сможет победить?
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