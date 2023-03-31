В пятницу, 31 марта, в 7-м туре чемпионата Ирландии по футболу сезона-2023 «Дандолк» на своем поле примет «Шемрок Роверс». Начало поединка намечено на 21:45 по мск. «Дандолк» — «Шемрок Роверс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Дандолк»

«Дандолк» в прошлом чемпионате Ирландии финишировал на третьей позиции, набрав одинаковое количество очков со второй строкой, но много отстав от лидера.

Характерной особенностью команды в минувшем сезоне была игра на своем поле, где она набрала львиную долю своих баллов, выиграв 12 встреч из 18 при пяти ничьих и всего одном фиаско.

В текущем же первенстве после шести сыгранных матчей «лилейно-белые» с 11 набранными очками идут третьими, отставая от лидера на пять пунктов. У них три выигрыша, две ничьи и одно фиаско.

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В минувшем туре «Дандолк» обыграл на выезде «Дроэду» 1:0. И данная победа стала третьей за четыре последних матча. Дома же в этом чемпионате он выиграл две игры при одной мировой.

«Шемрок Роверс»

«Шемрок Ровер» не знает себе равных на внутренней арене в последнее время. Столичная команда вот уже как три последних года становится чемпионом Ирландии.

В минувшем сезоне «обручи» опередили ближайшего преследователя на 13 баллов, проиграв за все первенство только пять раз за 36 игр. Заканчивали они чемпионат 9-матчевой серией без фиаско.

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В новом чемпионате страны коллектив еще не побеждал, раз уступив и четырежды сыграв вничью. И с такими показателями он находится в нижней части турнирки, недалеко от зоны вылета.

В минувшем игровом дне «зелено-белые» расписали на своем стадионе мировую с «Сент-Патриксом» 2:2. И данная ничья стала для них третьей подряд. В гостях в этом первенстве у них три матча и три мировые.

В четырех последних домашних встречах «Дандолк» не проигрывал «Шемроку», выиграв три поединка и раз сыграв вничью. Причем только раз в этих поединках забивали обе стороны и трижды были низы.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостей. На победу «Шемрок Роверс» предлагают — 2.15.

На викторию «Дандолка» дают — 3.30, ничья оценена — в 3.25.

Так как «Дандолк» сильно играет дома против предстоящего противника и в целом, а «Шемрок» еще никак не может найти свою игру, то рекомендуем ставить с 0 форой на хозяев.

Также не ждем от этой игры изобилия забитых мячей и ставим на низовой исход.