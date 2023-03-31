«Дандолк»
«Дандолк» в прошлом чемпионате Ирландии финишировал на третьей позиции, набрав одинаковое количество очков со второй строкой, но много отстав от лидера.
Характерной особенностью команды в минувшем сезоне была игра на своем поле, где она набрала львиную долю своих баллов, выиграв 12 встреч из 18 при пяти ничьих и всего одном фиаско.
В текущем же первенстве после шести сыгранных матчей «лилейно-белые» с 11 набранными очками идут третьими, отставая от лидера на пять пунктов. У них три выигрыша, две ничьи и одно фиаско.
В минувшем туре «Дандолк» обыграл на выезде «Дроэду» 1:0. И данная победа стала третьей за четыре последних матча. Дома же в этом чемпионате он выиграл две игры при одной мировой.
«Шемрок Роверс»
«Шемрок Ровер» не знает себе равных на внутренней арене в последнее время. Столичная команда вот уже как три последних года становится чемпионом Ирландии.
В минувшем сезоне «обручи» опередили ближайшего преследователя на 13 баллов, проиграв за все первенство только пять раз за 36 игр. Заканчивали они чемпионат 9-матчевой серией без фиаско.
В новом чемпионате страны коллектив еще не побеждал, раз уступив и четырежды сыграв вничью. И с такими показателями он находится в нижней части турнирки, недалеко от зоны вылета.
В минувшем игровом дне «зелено-белые» расписали на своем стадионе мировую с «Сент-Патриксом» 2:2. И данная ничья стала для них третьей подряд. В гостях в этом первенстве у них три матча и три мировые.
В четырех последних домашних встречах «Дандолк» не проигрывал «Шемроку», выиграв три поединка и раз сыграв вничью. Причем только раз в этих поединках забивали обе стороны и трижды были низы.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостей. На победу «Шемрок Роверс» предлагают — 2.15.
На викторию «Дандолка» дают — 3.30, ничья оценена — в 3.25.
Так как «Дандолк» сильно играет дома против предстоящего противника и в целом, а «Шемрок» еще никак не может найти свою игру, то рекомендуем ставить с 0 форой на хозяев.
Также не ждем от этой игры изобилия забитых мячей и ставим на низовой исход.