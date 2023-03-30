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    С голами проблем не будет?!

    «Вольфсбург» (жен) — ПСЖ (жен). Прогноз, ставка (к. 2.16) на футбол, Женская Лига чемпионов, 30 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Вольфсбург» (жен) — ПСЖ (жен)
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    Сакина Каршауи
    «Вольфсбург» (жен) сыграет на своем поле с ПСЖ (жен) в рамках 1/4 финала плей-офф женской Лиги Европы. Матч пройдет 30 марта, начало — в 19:45 мск. «Вольфсбург» (жен) — ПСЖ (жен): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Вольфсбург» (жен)

    «Вольфсбург» (жен) в нынешнем сезоне не особо уверенно выступает в чемпионате своей страны. Команда на текущий момент находится на 2 месте в турнирной таблице.

    Причем лидерство было потеряно в минувшем туре. Команда минимально уступила «Баварии» (жен).

    В первом поединке «Вольфсбург» (жен) добыл минимальную победу. Парижанки были повержены, и теперь шансы немок на проход в полуфинал выглядят предпочтительнее.

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    «Вольфсбург» (жен) традиционно успешно противостоит парижанкам. Из 3 очных поединков выиграно 2.

    «Вольфсбург» (жен) наверняка будет действовать первым номером. Да и реабилитироваться за последнюю неудачу в чемпионате «волчихи» явно постараются.

    ПСЖ (жен)

    Эта команда нынешний сезон весьма продуктивно. ПСЖ (жен) в своем чемпионате не проиграл ни разу.

    Правда, пока парижанки находятся на 2 месте, минимально отставая от «Лиона» (жен). Да и атака команды не особо блещет: 40 мячей в 17 встречах.

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    • Свой предыдущий поединок ПСЖ (жен) провел успешно. На выезде команда минимально одолела «Монпелье» (жен).

    В последних матчах парижанки имеют огромные сложности с реализацией. Так что нужно срочно прибавлять.

    ПСЖ (жен) наверняка постарается побороться за выход в полуфинал. Правда, для этого парижанкам нужно проявить упорство в атаке.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Вольфсбурга» (жен) предлагают — 1.37.

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    На викторию ПСЖ (жен) дают — 7.58, ничья оценена — в 5.14.

    Хозяева, несмотря на победу в первой встрече, явно будут активны в атаке, так что вполне можно рассчитывать на голевое изобилие.

    Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.16. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 3.56.

    «Вольфсбург» (жен) — ПСЖ (жен): прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 30.03.2023. Прогнозы на футбол. С голами проблем не будет?!
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