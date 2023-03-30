ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозеп КлотетКонтрафактный Пеп. «Торпедо» возглавил каталонский тренер-ноунейм ИскоПадение с Олимпа. Как Иско остался без клуба в 30 лет Дэниэл ЛевиПохоже, Конте не виноват. Решения Леви — возможно, главная проблема «Тоттенхэма»
  • 08:55
    • Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Майами
  • 09:30
    • Карпин: После игры с Ираном игроки признались, что интенсивность была на голову выше, чем в РПЛ
    Все новости спорта

    Голевое изобилие обеспечено!

    «Челси» (жен) — «Лион» (жен). Прогноз, ставка (к. 2.82) на футбол, Женская Лига чемпионов, 30 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Челси» (жен) — «Лион» (жен)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сэм Керр
    «Челси» (жен) сыграет на своем поле с «Лионом» (жен) в рамках 1/4 финала плей-офф женской Лиги Европы. Матч пройдет 30 марта, начало — в 22:00 мск. «Челси» (жен) — «Лион» (жен): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Челси» (жен)

    «Челси» (жен) в нынешнем сезоне не особо уверенно выступает в чемпионате своей страны. Команда на текущий момент находится на 3 месте в турнирной таблице.

    Правда, у лондонских девушек есть преимущество в виде матча в запасе. Так-то отрыв от дуэта лидеров минимальный.

    В первом поединке «Челси» (жен) добыл минимальную победу. Англичанки обыграли «ткачих» на выезде.

    Все прогнозы на футбол

    В предыдущем своем поединке «Челси» (жен) потерпел поражение. Команда на выезде уступила «Манчестер Сити» (жен) (2:0).

    «Челси» (жен) наверняка будет действовать первым номером. Да и реабилитироваться за последнюю неудачу в чемпионате нужно.

    «Лион» (жен)

    Эта команда нынешний сезон весьма продуктивно. «Лион» (жен) в своем чемпионате находится на 1 месте.

    В 17 матчах команда забила 49 мячей. При этом лионские девушки пропустили в свои ворота только 8 раз.

  • Идеальная замена. «Бавария» не ошиблась, сменив Нагельсмана на Тухеля
  • Рассказываем, почему мюнхенская «Бавария» права, заменив модного специалиста проверенным победителем
  • 25/03/2023

    • 15 побед в 17 матчах своего чемпионата — блестящий показатель. Правда, отрыв от ПСЖ (жен) минимальный.

    Свой предыдущий поединок «Лион» (жен) провела успешно. Был разгромлен «Генгам» (жен), в ворота которого влетело 6 безответных мячей.

    «Лион» (жен) наверняка постарается побороться за выход в полуфинал. Правда, для этого «ткачихам» нужно прибавлять в атаке.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Челси» (жен) предлагают — 2.46.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Лиона» (жен) дают — 2.73, ничья оценена — в 3.37.

    Обе команды явно будут активны в атаке, так что вполне можно рассчитывать на голевое изобилие.

    Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.82. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.37.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.24
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.94
  • Прогноз на матч Барселона (жен) — Рома (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Кырстя — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  4.59
  • Экспресс дня 29 марта
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Руусувуори — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Арсенал (жен) — Бавария (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Александрова — Квитова
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Индиана — Милуоки
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Майами
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Бруклин — Хьюстон
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.66
  • Прогноз на матч Филадельфия — Даллас
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Юта
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Оклахома-Сити — Детройт
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Алькарас — Фриц
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Челси» (жен) — «Лион» (жен): прогноз, ставка (2.82), статистика, коэффициенты матча 30.03.2023. Прогнозы на футбол. Голевое изобилие обеспечено!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры