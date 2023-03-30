«Челси» (жен) сыграет на своем поле с «Лионом» (жен) в рамках 1/4 финала плей-офф женской Лиги Европы. Матч пройдет 30 марта, начало — в 22:00 мск. «Челси» (жен) — «Лион» (жен): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Челси» (жен)

«Челси» (жен) в нынешнем сезоне не особо уверенно выступает в чемпионате своей страны. Команда на текущий момент находится на 3 месте в турнирной таблице.

Правда, у лондонских девушек есть преимущество в виде матча в запасе. Так-то отрыв от дуэта лидеров минимальный.

В первом поединке «Челси» (жен) добыл минимальную победу. Англичанки обыграли «ткачих» на выезде.

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В предыдущем своем поединке «Челси» (жен) потерпел поражение. Команда на выезде уступила «Манчестер Сити» (жен) (2:0).

«Челси» (жен) наверняка будет действовать первым номером. Да и реабилитироваться за последнюю неудачу в чемпионате нужно.

«Лион» (жен)

Эта команда нынешний сезон весьма продуктивно. «Лион» (жен) в своем чемпионате находится на 1 месте.

В 17 матчах команда забила 49 мячей. При этом лионские девушки пропустили в свои ворота только 8 раз.

15 побед в 17 матчах своего чемпионата — блестящий показатель. Правда, отрыв от ПСЖ (жен) минимальный.

Свой предыдущий поединок «Лион» (жен) провела успешно. Был разгромлен «Генгам» (жен), в ворота которого влетело 6 безответных мячей.

«Лион» (жен) наверняка постарается побороться за выход в полуфинал. Правда, для этого «ткачихам» нужно прибавлять в атаке.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Челси» (жен) предлагают — 2.46.

На викторию «Лиона» (жен) дают — 2.73, ничья оценена — в 3.37.

Обе команды явно будут активны в атаке , так что вполне можно рассчитывать на голевое изобилие.

Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.82. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.37.