ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Англия — УкраинаИдеальный старт. Англия возглавила группу после комфортной победы над Украиной Россия — ИракС почином! Дебютный гол Пиняева помог сборной России одолеть Ирак Артур Бетербиев5 причин, почему Артур Бетербиев не станет абсолютным чемпионом по боксу в полутяжелом весе
  • 20:06
    • Сборная России в товарищеском поединке обыграла Ирак
  • 07:14
    • Грачева завершила подачу заявления на французское гражданство
  • 07:00
    • Медведев на отказе соперника вышел в 1/8 финала турнира в Майами
  • 00:40
    • Официально: «Тоттенхэм» уволил Конте
  • 00:20
    • Алькарас справился с Лайовичем на турнире в Майами
  • 23:42
    • Португалия разгромила Люксембург в отборе Евро-2024, Роналду оформил дубль
  • 23:40
    • Италия разобралась с Мальтой в отборе на Евро-2024
    Все новости спорта

    У кого прервется беспроигрышная серия?

    Узбекистан — Венесуэла. Прогноз, ставка (к. 2.63) на футбол, товарищеский матч, 28 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на сборную Венесуэлы
    Прогноз и ставки на Узбекистан — Венесуэла
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Узбекистан — фаворит матча
    Узбекистан сыграет на своем поле с Венесуэлой в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 28 марта, начало — в 21:00 мск. Узбекистан — Венесуэла: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 28 Марта 2023 года
    Узбекистан
  • Ташкент
    •  Узбекистан 21:00 Венесуэла Венесуэла
  • Каракас
    •

    Узбекистан

    Узбеки все никак не могут выйти на мундиаль. Каждый раз неплохой команде чего-то не хватает.

    Узбекистан довольно прилично котируется в азиатском футбольном пространстве. И не только в азиатском, периодически обыгрывая крепкие сборные типа Камеруна (0:2).

    Коэффициенты матча Узбекистан — Венесуэла

    1X2Новым игрокам
  • 2.753.252.65Фрибет$40
    •

    В своем последнем матче команда одержала победу. В матче с Боливией на своем поле узбеки одержали минимальную победу.

    Все прогнозы на футбол

    В трех последних поединках коллектив не знает поражений при двух победах, так что находится в хорошей форме.

    Венесуэла

    Венесуэльцы также не смогли пробиться на ЧМ-2022 в Катаре. В южноамериканской зоне отбора команда как всегда провалилась.

    Венесуэла осенью смотрелась вполне себе прилично. Команда из серии поединков уступила только исландцам (1:0).

  • Отбивались и терпели. Иранцы напомнили сборной России ее нынешний уровень
  • Очередной ничейный результат команды Валерия Карпина — в нашем обзоре прессы
  • 24/03/2023

    • В своем последнем матче команда добыла викторию. Венесуэла сумела оставить ни с чем сборную Саудовской Аравии (2:1).

    Вот уже четыре поединка коллектив не знает поражений при трех победах, так что способны увезти домой победу.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом Венесуэлу, коэффициент на победу которой равен 2,70. Успех Узбекистана оценивается в 2,63, ничья — в 2,88.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Хозяева выиграли два из последних трех матчей при одной ничьей.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Узбекистан выиграет за 2,63.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,90, ведь в трех последних матчах забивали оба соперника.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.10
  • Прогноз на матч Гвинея-Бисау — Нигерия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ангола — Гана
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Нигер — Алжир
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Греция — Литва
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Северная Македония — Фарерские острова
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Италия U21 — Украина U21
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Черногория — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ирландия — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Швеция — Азербайджан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Польша — Албания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Венгрия — Болгария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Австрия — Эстония
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Нидерланды — Гибралтар
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Узбекистан — Венесуэла: прогноз, ставка (2.63), статистика, коэффициенты матча 28.03.2023. Прогнозы на футбол. У кого прервется беспроигрышная серия?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры