Узбекистан
Узбеки все никак не могут выйти на мундиаль. Каждый раз неплохой команде чего-то не хватает.
Узбекистан довольно прилично котируется в азиатском футбольном пространстве. И не только в азиатском, периодически обыгрывая крепкие сборные типа Камеруна (0:2).
Коэффициенты матча Узбекистан — Венесуэла
В своем последнем матче команда одержала победу. В матче с Боливией на своем поле узбеки одержали минимальную победу.
В трех последних поединках коллектив не знает поражений при двух победах, так что находится в хорошей форме.
Венесуэла
Венесуэльцы также не смогли пробиться на ЧМ-2022 в Катаре. В южноамериканской зоне отбора команда как всегда провалилась.
Венесуэла осенью смотрелась вполне себе прилично. Команда из серии поединков уступила только исландцам (1:0).
В своем последнем матче команда добыла викторию. Венесуэла сумела оставить ни с чем сборную Саудовской Аравии (2:1).
Вот уже четыре поединка коллектив не знает поражений при трех победах, так что способны увезти домой победу.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом Венесуэлу, коэффициент на победу которой равен 2,70. Успех Узбекистана оценивается в 2,63, ничья — в 2,88.
Хозяева выиграли два из последних трех матчей при одной ничьей.
Поэтому наши прогноз и ставка — Узбекистан выиграет за 2,63.
Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,90, ведь в трех последних матчах забивали оба соперника.