Узбекистан сыграет на своем поле с Венесуэлой в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 28 марта, начало — в 21:00 мск. Узбекистан — Венесуэла: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Узбекистан

Узбеки все никак не могут выйти на мундиаль. Каждый раз неплохой команде чего-то не хватает.

Узбекистан довольно прилично котируется в азиатском футбольном пространстве. И не только в азиатском, периодически обыгрывая крепкие сборные типа Камеруна (0:2).

Коэффициенты матча Узбекистан — Венесуэла 1X2Новым игрокам 2.753.252.65Фрибет$40

В своем последнем матче команда одержала победу. В матче с Боливией на своем поле узбеки одержали минимальную победу.

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В трех последних поединках коллектив не знает поражений при двух победах, так что находится в хорошей форме.

Венесуэла

Венесуэльцы также не смогли пробиться на ЧМ-2022 в Катаре. В южноамериканской зоне отбора команда как всегда провалилась.

Венесуэла осенью смотрелась вполне себе прилично. Команда из серии поединков уступила только исландцам (1:0).

В своем последнем матче команда добыла викторию. Венесуэла сумела оставить ни с чем сборную Саудовской Аравии (2:1).

Вот уже четыре поединка коллектив не знает поражений при трех победах, так что способны увезти домой победу.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом Венесуэлу, коэффициент на победу которой равен 2,70. Успех Узбекистана оценивается в 2,63, ничья — в 2,88.

Хозяева выиграли два из последних трех матчей при одной ничьей.

Поэтому наши прогноз и ставка — Узбекистан выиграет за 2,63.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,90, ведь в трех последних матчах забивали оба соперника.