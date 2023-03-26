«Волгарь»
«Волгарь» нынешний сезон проводит весьма продуктивно. Сейчас команда занимает 5 место, претендуя на стыки.
Главным бичом команды является слабая атака. В 23 сыгранных матчах астраханцы забили всего лишь 25 мячей.
Коэффициенты матча Волгарь — Кубань
В своем последнем поединке «Волгарь» потерял важные очки. На выезде команда не смогла одолеть «Нефтехимик» (1:1).
Матчи с кубанцами для команды складываются традиционно сложно. Из пяти последних поединков «Волгарь» выиграл 2 раза при одной коллизии.
В этой встрече хозяева наверняка сыграют с позиции силы. Астраханцы явно способны прибавить во всех игровых компонентах.
«Кубань»
Кубанцы активно сражаются за выживание. Отставание от спасительной 14 позиции измеряется лишь дополнительными показателями.
Вот только результативность краснодарцев хромает. В 23 матчах игроки команды настреляли всего 23 мяча.
В предыдущем туре «Кубань» добыла три очка. Дома краснодарцы с боями переиграли «Велес» (3:2).
До того команда не дала себя обыграть «Алании» (1:1). Так что факт улучшения результатов явно налицо.
«Кубань» уж точно не будет отсиживаться в тылах. Тем паче, в последних матчах краснодарцы выглядели вполне прилично.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Волгаря» предлагают — 2.56.
На викторию «Кубани» дают — 2.75, ничья оценена — в 3.13.
«Кубань»
Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.13. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.36.