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    ПСЖ вновь упрется в бретонские тылы

    ПСЖ — «Ренн». Прогноз, ставка (к. 2.63) на футбол, Лига 1, 19 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на ПСЖ — «Ренн»
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    ПСЖ сыграет на своем поле с «Ренном» в рамках 28-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 19 марта, начало — в 19:05 мск. ПСЖ — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 19 Марта 2023 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 19:05 Ренн Ренн
  • Ренн
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    ПСЖ

    ПСЖ в нынешнем сезоне привычно борется за чемпионский титул. Вот и сейчас парижане уверенно лидируют в Лиге 1.

    Отставание от идущего следом «Марселя» составляет 10 очков. Да и атака парижан выглядит уж очень мощно: 68 забитых мячей.

    Коэффициенты матча ПСЖ — Ренн

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  • 1.454.806.30Фрибет$40
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    Свой предыдущий поединок команда провела успешно. ПСЖ на выезде переиграл «Брест» (1:2).

    Все прогнозы на Лигу 1

    ПСЖ сейчас явно сконцентрируется на чемпионате. Из Лиги чемпионов команда вылетела, что явно раззадоривает столь амбициозный клуб.

    ПСЖ наверняка постарается отомстить бретонцам за январское поражение (1:0). Даже без Неймара парижане выглядят куда мощнее соперника.

    «Ренн»

    «Ренн» проводит вполне себе продуктивный сезон. Ныне команда находится на 5 месте в турнирной таблице Лиги 1.

    При этом «Ренн» относительно неплохо атакует. В 27 сыгранных поединках игроки команды забили 45 мячей в ворота соперников.

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  • 15/03/2023

    • В минувшем туре чемпионата команда потеряла важнейшие очки. На выезде бретонцы не сумели одолеть скромный «Осер» (0:0).

    Вот только не забивает «Ренн» уже на протяжении двух матчей кряду. Так что нужно срочно прибавлять в атаке.

    И уж наверняка «Ренн» постарается снова дать бой лидеру. Правда, на недооценку со стороны парижан гостям рассчитывать не следует.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ПСЖ предлагают — 1.45.

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    На викторию «Ренна» дают — 6.50, ничья оценена — в 4.75.

    Бретонцы уже не раз доказывали, что способны оказывать достойное сопротивление парижским звездам.

    Наш прогноз — Победа «Ренна» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.63. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.38.

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    ПСЖ — «Ренн»: прогноз, ставка (2.63), статистика, коэффициенты матча 19.03.2023. Прогнозы на футбол. ПСЖ вновь упрется в бретонские тылы
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