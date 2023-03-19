ПСЖ сыграет на своем поле с «Ренном» в рамках 28-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 19 марта, начало — в 19:05 мск. ПСЖ — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПСЖ

ПСЖ в нынешнем сезоне привычно борется за чемпионский титул. Вот и сейчас парижане уверенно лидируют в Лиге 1.

Отставание от идущего следом «Марселя» составляет 10 очков. Да и атака парижан выглядит уж очень мощно: 68 забитых мячей.

Коэффициенты матча ПСЖ — Ренн 1X2Новым игрокам 1.454.806.30Фрибет$40

Свой предыдущий поединок команда провела успешно. ПСЖ на выезде переиграл «Брест» (1:2).

Все прогнозы на Лигу 1

ПСЖ сейчас явно сконцентрируется на чемпионате. Из Лиги чемпионов команда вылетела, что явно раззадоривает столь амбициозный клуб.

ПСЖ наверняка постарается отомстить бретонцам за январское поражение (1:0). Даже без Неймара парижане выглядят куда мощнее соперника.

«Ренн»

«Ренн» проводит вполне себе продуктивный сезон. Ныне команда находится на 5 месте в турнирной таблице Лиги 1.

При этом «Ренн» относительно неплохо атакует. В 27 сыгранных поединках игроки команды забили 45 мячей в ворота соперников.

В минувшем туре чемпионата команда потеряла важнейшие очки. На выезде бретонцы не сумели одолеть скромный «Осер» (0:0).

Вот только не забивает «Ренн» уже на протяжении двух матчей кряду. Так что нужно срочно прибавлять в атаке.

И уж наверняка «Ренн» постарается снова дать бой лидеру. Правда, на недооценку со стороны парижан гостям рассчитывать не следует.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ПСЖ предлагают — 1.45.

На викторию «Ренна» дают — 6.50, ничья оценена — в 4.75.

Бретонцы уже не раз доказывали, что способны оказывать достойное сопротивление парижским звездам .

Наш прогноз — Победа «Ренна» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.63. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.38.