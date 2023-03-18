«Удинезе» сыграет на своем поле с «Миланом» в рамках 27-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 18 марта, начало — в 22:45 мск. «Удинезе» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Удинезе»

Эта команда привычно находится в середине турнирной таблицы. Ныне клуб из Удине пребывает на характерном для себя 10 месте.

Главной проблемой команды является слабый уровень реализации. Игроки «Удинезе» в 26 матчах забили всего лишь 34 мяча.

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В своем предыдущем поединке фриуланцы победили. На выезде команда минимально переиграла «Эмполи».

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Матчи с «Миланом» для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Удинезе» проиграл дважды при 3 ничьих.

Сейчас команда проводит не самый лучший турнирный отрезок. Последняя, до минувшего тура, победа случилась еще почти два месяца назад.

«Милан»

«Милан» в ближайшее время де-юре потеряет чемпионские полномочия. Де-факто «россонери» уже потеряли шансы на повторение прошлогоднего триумфа.

Нынешние реалии миланцев — борьба за итоговое 2 место. От него команда отстает на 2 очка, да и пропускает многовато: 33 мяча.

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Милан» в родных стенах не сумел обыграть «Салернитану» (1:1).

Зато Оливье Жиру переживает очередную спортивную молодость. Форвард отличился уже 8 мячами в чемпионате.

«Милан» наверняка будет активно действовать в атаке. Да и в первом круге «россонери» обыграли удинцев со счетом 4:2.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Милана» предлагают — 2.15.

На викторию «Удинезе» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.30.

«Россонери» сильнее, к тому же в отличной форме находится лидер атак команды Жиру . А ведь есть еще Златан Ибрагимович!

Наш прогноз — Победа «Милана». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.00.