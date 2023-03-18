Дортмундская «Боруссия» сыграет на своем поле с «Кельном» в рамках 25-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет в субботу, 18 марта, начало — в 20:30 мск. «Боруссия» Д — «Кельн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» Д

«Черно-желтые» в текущем сезоне немецкой Бундеслиги продолжают борьбу за чемпионский титул. В настоящий момент «шмели» занимают второе место в турнирной таблице.

В активе команды из Дортмунда 50 очков. Она лишь на два пункта отстает от лидирующей мюнхенской «Баварии». Думается, что именно между этими двумя командами будет борьба за чемпионство. «Лейпциг», «Унион» и «Фрайбург» отстают на пять пунктов.

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На минувшей неделе «Боруссия» Д прекратила борьбу в Лиге чемпионов, уступив по сумме двух матчей лондонскому «Челси» (0:1, 2:0), но продолжает участие в Кубке Германии, где на четвертьфинальной стадии турнира сыграет против «Лейпцига».

Все прогнозы на Бундеслигу

В последнем матче чемпионата Германии подопечные Эдина Терзича неожиданно сыграли вничью с «Шальке» (2:2) в «рурском» дерби. Это была первая потеря очков дортмундцев в 2023 году. До этого они выиграли все восемь матчей Бундеслиги подряд.

«Кельн»

«Козлы» являются крепким середняком текущего розыгрыша немецкой Бундеслиги. Команда из одноименного города в настоящий момент занимает двенадцатое место в турнирной таблице.

На счету «красно-белых» 27 очков и пока они могут сегодня чувствовать спокойно. Они отстают от зоны еврокубков на 13 пунктов, но опережают зону вылета на семь баллов, поэтому особо ни за что не борются.

Команда из Кельна уже давно вылетела из Кубка Германии, а также сенсационно не смогла выйти из группы Лиги конференций, пропустив вперед «Ниццу» и «Партизан». Поэтому подопечные Штеффена Баумгарта могут полностью сконцентрироваться на играх Бундеслиги.

У «Кельна» сейчас четырехматчевая серия без побед. Команда проиграла «Бохуму» (0:2), «Вольфсбургу» (0:2) и «Штутгарту» (0:3), а также сыграла вничью с «Унионом» (0:0). Правда, до этого была неожиданная победа над «Айнтрахтом» (3:0).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры считают явными фаворитами хозяев поля. На победу «Боруссии» предлагают поставить за 1.47.

На викторию «Кельна» дают 6.50, ничья оценена в 4.90.

«Боруссии» после потери очков в прошлом туре больше нельзя терять очки, поэтому поставим на уверенную победу Дортмунда.

Также сделаем ставку на то, что соперники пробьют тотал и забьют три мяча на двоих.