ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг ХоланнЛига чемпионов. Шоу Холанна, стойкость «Интера» и исторический успех «Наполи» Маркус РашфордИ снова Рашфорд. Блестящий удар форварда «МЮ» решил исход матча в Севилье Джанни Инфантино вручает Лионелю Месси кубок после победы на ЧМ-2022Больше матчей — больше денег! ФИФА утвердила новый формат ЧМ-2026, который вряд ли понравится игрокам
    Все новости спорта

    «Боруссия» Дортмунд уверенно обыграет «Кельн»

    «Боруссия» Д — «Кельн». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, Бундеслига, 18 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на Боруссию Д Прогнозы на Кельн Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Боруссия» Д — «Кельн»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Боруссия» Дортмунд — «Кельн»
    Дортмундская «Боруссия» сыграет на своем поле с «Кельном» в рамках 25-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет в субботу, 18 марта, начало — в 20:30 мск. «Боруссия» Д — «Кельн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 18 Марта 2023 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 20:30 Кёльн Кёльн
  • Кёльн
    •

    «Боруссия» Д

    «Черно-желтые» в текущем сезоне немецкой Бундеслиги продолжают борьбу за чемпионский титул. В настоящий момент «шмели» занимают второе место в турнирной таблице.

    В активе команды из Дортмунда 50 очков. Она лишь на два пункта отстает от лидирующей мюнхенской «Баварии». Думается, что именно между этими двумя командами будет борьба за чемпионство. «Лейпциг», «Унион» и «Фрайбург» отстают на пять пунктов.

    Коэффициенты матча Боруссия Д — Кёльн

    1X2Новым игрокам
  • 1.454.806.40Фрибет$40
    •

    На минувшей неделе «Боруссия» Д прекратила борьбу в Лиге чемпионов, уступив по сумме двух матчей лондонскому «Челси» (0:1, 2:0), но продолжает участие в Кубке Германии, где на четвертьфинальной стадии турнира сыграет против «Лейпцига».

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В последнем матче чемпионата Германии подопечные Эдина Терзича неожиданно сыграли вничью с «Шальке» (2:2) в «рурском» дерби. Это была первая потеря очков дортмундцев в 2023 году. До этого они выиграли все восемь матчей Бундеслиги подряд.

    «Кельн»

    «Козлы» являются крепким середняком текущего розыгрыша немецкой Бундеслиги. Команда из одноименного города в настоящий момент занимает двенадцатое место в турнирной таблице.

    На счету «красно-белых» 27 очков и пока они могут сегодня чувствовать спокойно. Они отстают от зоны еврокубков на 13 пунктов, но опережают зону вылета на семь баллов, поэтому особо ни за что не борются.

    Команда из Кельна уже давно вылетела из Кубка Германии, а также сенсационно не смогла выйти из группы Лиги конференций, пропустив вперед «Ниццу» и «Партизан». Поэтому подопечные Штеффена Баумгарта могут полностью сконцентрироваться на играх Бундеслиги.

  • Больше матчей — больше денег! ФИФА утвердила новый формат ЧМ-2026, который вряд ли понравится игрокам
  • Впервые в истории в финальной части чемпионата мира сыграют 48 сборных
  • Вчера

    • У «Кельна» сейчас четырехматчевая серия без побед. Команда проиграла «Бохуму» (0:2), «Вольфсбургу» (0:2) и «Штутгарту» (0:3), а также сыграла вничью с «Унионом» (0:0). Правда, до этого была неожиданная победа над «Айнтрахтом» (3:0).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры считают явными фаворитами хозяев поля. На победу «Боруссии» предлагают поставить за 1.47.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Кельна» дают 6.50, ничья оценена в 4.90.

    «Боруссии» после потери очков в прошлом туре больше нельзя терять очки, поэтому поставим на уверенную победу Дортмунда.

    Также сделаем ставку на то, что соперники пробьют тотал и забьют три мяча на двоих.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.58
  • Прогноз на матч Милуоки — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  3.42
  • Прогноз на матч Виннипег — Бостон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Чикаго
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Алькарас — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Финикс — Орландо
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Металлист — Александрия
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Енисей — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Минск — Славия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.32
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Коньяспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Сассуоло — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Боруссия Менхенгладбах — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Боруссия» Д — «Кельн»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 18.03.2023. Прогнозы на футбол. «Боруссия» Дортмунд уверенно обыграет «Кельн»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры