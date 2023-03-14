«Миллуолл» сыграет на своем поле с «Суонси» в рамках 37-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 14 марта, начало — в 22:45 мск. «Миллуолл» — «Суонси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Миллуолл»

«Миллуолл» борется за попадание в плей-офф. Вот и на данный момент команда находится как раз на 6 позиции.

Правда, побеждают «львы» не так часто. В 36 матчах выиграно только 16 поединков, что явно мало для претендента на высокие места.

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В минувшем туре «Миллуолл» добыл сложнейшие три очка. На выезде команда минимально одолела «Рединг».

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Поединки с валлийцами для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных встреч «львы» проиграли трижды.

Нет сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Миллуолл» мотивирован обыграть «Суонси» впервые больше чем за три года.

«Суонси»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает, словно на американских горках. «Суонси» находится на 17 месте в турнирной таблице.

Вот только оборона команды ошибается чересчур часто. В 36 матчах пропущено уже 55 мячей.

В предыдущем своем поединке «Суонси» вновь разочаровал. Дома команда опростоволосилась, уступив «Мидлсбро» (1:3).

В последних матчах «Суонси» смотрится бледновато. Уже месяц команда не знает вкуса победы.

Гости наверняка постараются добыть хотя бы балл. «Суонси» мотивирован оторваться от опасной зоны на как можно большее расстояние.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Миллуолла» предлагают — 1.95.

На викторию «Суонси» дают — 3.94, ничья оценена — в 3.52.

«Львы» смотрятся куда выгоднее «Суонси», к тому же не собираются терять очки в родных стенах .

Наш прогноз — Фора «Миллуолла» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.52. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.10.