«Лех» сыграет на своем поле с «Юргорденом» в первом матче 1/8 финала Лиги Конференций. Матч пройдет 9 марта, начало — в 23:00 мск. «Лех» — «Юргорден»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лех»

Команда не без труда добралась до 1/8 финала Кубка Конференций и встретится со шведским «Юргорденом». В 1/16 финала «Лех» обыграл норвежский «Буде» (0:0 и 1:0).

В чемпионате Польши «Лех» также проводит неплохой сезон. Команда входит в тройку лидеров, которая позволяет претендовать на выход в Лигу Конференции еще и на следующий сезон.

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В последних 5-и официальных матчах «Лех» выиграла два раза, столько же раз проиграл и однажды сыграл вничью. За этот период команда забила 8 голов и 4 пропустила.

Все прогнозы на Лигу конференций

В польском чемпионате «Лех» также довольно результативен. За 23 матча команда забила 31 гол — это 4 место в лиге. В предстоящем матче против шведского «Юргордена» «Лех» будет мотивирован сделать результат. Команда проведет первый матч на своем поле.

«Юргорден»

Команда напрямую попала в 1/8 финала Лиги Конференции, где встретится с польским «Лехом». «Юргорден» проводит довольно успешный сезон, претендуя на чемпионство в шведском чемпионате.

Команда занимает 2-е место в турнирной таблице с 57-ю очками в активе. Отставание от первой строчки составляет 7 баллов.

На групповом этапе Лиги Конференции «Юргорден» занял 1-е место, набрав 16 очков. Ближайший преследователь команды «Гент» заработал всего 8 баллов. Стоит отметить, что шведская команда не проиграла ни один матч в Лиге Конференций.

В последних 3-х официальных матчах в 2023 году «Юргорден» ни разу не проиграл. Команда одержала 3 виктории в шведском чемпионате, забив за этот период 10 голов при трех пропущенных.

Первый матч 1/8 финала Лиги Конференций «Юргорден» сыграет на выезде. Команда будет делать ставку на победу во втором матче, но и в гостях шведы играют неплохо. Команда занимает 3-е место в чемпионате по этому показателю.

Прогноз и ставка

Букмекеры логично считают фаворитом «Лех», коэффициент на победу которого равен 1.99. Успех «Юргордена» оценивается в 3.80, ничья — в 3.65.

«Лех» сделает все возможное, чтобы победить в предстоящем матче, но «Юргорден» показывает отличную игру в Лиге Конференций, набрав очки в каждом матче группового этапа. Можно предположить, что гости точно не проиграют.

Поэтому наши прогноз и ставка — Фора «Юргордена» 0 за 2.66.

Еще один вариант ставки — Тотал больше 1 в первом тайме за 2.00.