«Таммека» сыграет на своем поле с «Калевом» в рамках 2-го тура чемпионата Эстонии. Матч пройдет 7 марта, начало — в 21:00 мск. «Таммека» — «Калев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Таммека»

Эта команда пока еще не стартовала в новом чемпионате. Волею календаря «Таммека» пропускала первый тур.

В товарищеских матчах команда выглядела весьма прилично. В трех последних «Таммека» победила, причем в двух из них команда не пропустила.

В своем предыдущем поединке «Таммека» победила. Команда нанесла поражение скромному «Тарту Велко» (2:6).

Все прогнозы на футбол

Судя по результатам контрольных поединков, команда не будет бороться за выживание. Оборона выглядит вполне монолитно.

По игре хозяева выглядят сильнее оппонента. «Таммека» уж точно постарается начать чемпионат с победы, так что будет активно идти в атаку.

«Калев»

Эта команда не хватает звезд с неба. Вот и в новый сезон «Калев» вступает в качестве клуба, потенциально не борющегося за высокие места.

В стартовом туре «Калев» добыл 1 зачетный балл. Дома команда сумела отобрать 2 очка у «Нымме Калью» (0:0).

Вот только с реализацией у команды имеются определенные трудности. Атака выглядит откровенно бледно.

Правда, в этом поединке гости наверняка не будут отсиживаться в тылах. «Калев» вполне может прибавить в плане агрессии у ворот соперника.

«Калев» традиционно успешно играет с «Таммекой». Из 5 последних очных поединков выиграно 3 при 2 коллизиях.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Таммеки» предлагают — 1.57.

На викторию «Калева» дают — 5.22, ничья оценена — в 4.18.

«Калев» исторически успешно противостоит «Таммеке» , и явно может взять очки на поле соперника.

Наш прогноз — Победа «Калева» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.33. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.02.