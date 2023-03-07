ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» — «МЮ»Исторический разгром. «Ливерпуль» устроил адский прием «красным дьяволам» Fan ID центр Евро-2020Полный Fan ID. Футбол в РПЛ вернулся, а фанаты — нет Тайсон ФьюриУсик и Фьюри скандалят из-за денег. Бой века на грани срыва
  • 08:15
    • Медведев поднялся на шестое место в рейтинге ATP
  • 00:54
    • «Реал» не смог забить в Севилье и сыграл вничью с «Бетисом»
  • 00:43
    • Гол Манчини принес «Роме» победу над «Ювентусом»
  • 21:33
    • ЦСКА проиграл «Сочи» в РПЛ
  • 00:37
    • «Марсель» на минимальном результате прошел «Ренн»
  • 22:06
    • Мхитарян и Мартинес помогли «Интеру» обыграть «Лечче»
    Все новости спорта

    «Таммеке» победы не видать!

    «Таммека» — «Калев». Прогноз, ставка (к. 2.33) на футбол, чемпионат Эстонии, 7 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Таммека» — «Калев»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Таммека»
    «Таммека» сыграет на своем поле с «Калевом» в рамках 2-го тура чемпионата Эстонии. Матч пройдет 7 марта, начало — в 21:00 мск. «Таммека» — «Калев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Эстония. Премиум-лига 07 Марта 2023 года
    Таммека
  • Тарту
    •  Таммека 21:00 Калев Таллин Калев Таллин
  • Эстония. Премиум-лига
    •

    «Таммека»

    Эта команда пока еще не стартовала в новом чемпионате. Волею календаря «Таммека» пропускала первый тур.

    В товарищеских матчах команда выглядела весьма прилично. В трех последних «Таммека» победила, причем в двух из них команда не пропустила.

    В своем предыдущем поединке «Таммека» победила. Команда нанесла поражение скромному «Тарту Велко» (2:6).

    Все прогнозы на футбол

    Судя по результатам контрольных поединков, команда не будет бороться за выживание. Оборона выглядит вполне монолитно.

    По игре хозяева выглядят сильнее оппонента. «Таммека» уж точно постарается начать чемпионат с победы, так что будет активно идти в атаку.

    «Калев»

    Эта команда не хватает звезд с неба. Вот и в новый сезон «Калев» вступает в качестве клуба, потенциально не борющегося за высокие места.

    В стартовом туре «Калев» добыл 1 зачетный балл. Дома команда сумела отобрать 2 очка у «Нымме Калью» (0:0).

  • Из легенды в клоуны. Как Жозе Моуринью превратился в посмешище
  • Те, кто раньше смеялся вместе с португальским тренером, теперь смеются над ним
  • 04/03/2023

    • Вот только с реализацией у команды имеются определенные трудности. Атака выглядит откровенно бледно.

    Правда, в этом поединке гости наверняка не будут отсиживаться в тылах. «Калев» вполне может прибавить в плане агрессии у ворот соперника.

    «Калев» традиционно успешно играет с «Таммекой». Из 5 последних очных поединков выиграно 3 при 2 коллизиях.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Таммеки» предлагают — 1.57.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Калева» дают — 5.22, ничья оценена — в 4.18.

    «Калев» исторически успешно противостоит «Таммеке», и явно может взять очки на поле соперника.

    Наш прогноз — Победа «Калева» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.33. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.02.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.60
  • Прогноз на матч Львов — Минай
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Сибирь — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Волга
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Кубань — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Северсталь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Балтика — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сассуоло — Кремонезе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Дженоа — Козенца
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Торино — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.40
  • Прогноз на матч Брентфорд — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.89
  • Экспресс дня 6 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Осасуна — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Таммека» — «Калев»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 07.03.2023. Прогнозы на футбол. «Таммеке» победы не видать!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры