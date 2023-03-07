«Таммека»
Эта команда пока еще не стартовала в новом чемпионате. Волею календаря «Таммека» пропускала первый тур.
В товарищеских матчах команда выглядела весьма прилично. В трех последних «Таммека» победила, причем в двух из них команда не пропустила.
В своем предыдущем поединке «Таммека» победила. Команда нанесла поражение скромному «Тарту Велко» (2:6).
Судя по результатам контрольных поединков, команда не будет бороться за выживание. Оборона выглядит вполне монолитно.
По игре хозяева выглядят сильнее оппонента. «Таммека» уж точно постарается начать чемпионат с победы, так что будет активно идти в атаку.
«Калев»
Эта команда не хватает звезд с неба. Вот и в новый сезон «Калев» вступает в качестве клуба, потенциально не борющегося за высокие места.
В стартовом туре «Калев» добыл 1 зачетный балл. Дома команда сумела отобрать 2 очка у «Нымме Калью» (0:0).
Вот только с реализацией у команды имеются определенные трудности. Атака выглядит откровенно бледно.
Правда, в этом поединке гости наверняка не будут отсиживаться в тылах. «Калев» вполне может прибавить в плане агрессии у ворот соперника.
«Калев» традиционно успешно играет с «Таммекой». Из 5 последних очных поединков выиграно 3 при 2 коллизиях.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Таммеки» предлагают — 1.57.
На викторию «Калева» дают — 5.22, ничья оценена — в 4.18.
«Калев»
Наш прогноз — Победа «Калева» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.33. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.02.