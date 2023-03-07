В 6-м туре чемпионата Аргентины по футболу сезона 2023 года «Бока Хуниорс» на своем поле сыграет против клуба «Дефенса и Хустисия». Встреча пройдет в ночь на 7 марта и начнется в 03:00 по мск. «Бока Хуниорс» — «Дефенса и Хустисия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бока Хуниорс»

«Бока Хуниорс» в прошлом сезоне стала чемпионом Аргентины, добыв трофей только в последнем туре, опередив «Расинг» всего лишь на два очка.

Новый сезон «генуэзцы» начали с проигрыша в Суперкубке Аргентины тому же «Расингу», проиграв со счетом 1:2. После этого они провели пять встреч в чемпионате страны, раз проиграв, раз сыграв вничью и трижды победив.

К данной же игре коллектив подходит с 3-матчевой победной серией. Сперва в ней он дважды победил в чемпионата, а накануне разгромил «Патронато» 3:0 в Кубке Аргентины.

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Стоит отметить, что «Бока» особо сильно выступает при своих зрителях, и последний раз дома в основное время она проиграла аж летом прошлого года.

«Дефенса и Хустисия»

«Дефенса и Хустисия» в минувшем розыгрыше чемпионата Аргентины финишировала на 12 позиции, отстав от своего предстоящего противника на 12 баллов.

Клуб из города Флоренсио-Варела в прошлом первенстве за 27 игр смог выиграть десять встреч, столько же раз он еще сыграл вничью и семь матчей проиграл.

Новый же сезон «желто-зеленые» начали с поражения в поединке чемпионата страны, после чего они только побеждали, выиграв один матча в кубковом розыгрыше и четыре в рамках первенства.

Вне родных стен «Дефенса и Хустисия» потерпела только одно фиаско за восемь последних игр различных соревнований при пяти победах и двух мировых исходах.

«Бока Хуниорс» обыграла «Дефенса и Хустисию» на своем поле в трех из пяти последних поединков при одной ничей и одном проигрыше.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Бока Хуниорс» предлагают — 1.85.

На викторию «Дефенса и Хустисии» дают — 4.73, ничья оценена — в 3.25.

Обе команды на старте сезона демонстрируют очень хорошие результаты, но так как игра пройдет на поле «Боки», где она особенно сильна, то в данном поединке прогнозируем викторию хозяев поля.