«Бока Хуниорс»
«Бока Хуниорс» в прошлом сезоне стала чемпионом Аргентины, добыв трофей только в последнем туре, опередив «Расинг» всего лишь на два очка.
Новый сезон «генуэзцы» начали с проигрыша в Суперкубке Аргентины тому же «Расингу», проиграв со счетом 1:2. После этого они провели пять встреч в чемпионате страны, раз проиграв, раз сыграв вничью и трижды победив.
К данной же игре коллектив подходит с 3-матчевой победной серией. Сперва в ней он дважды победил в чемпионата, а накануне разгромил «Патронато» 3:0 в Кубке Аргентины.
Стоит отметить, что «Бока» особо сильно выступает при своих зрителях, и последний раз дома в основное время она проиграла аж летом прошлого года.
«Дефенса и Хустисия»
«Дефенса и Хустисия» в минувшем розыгрыше чемпионата Аргентины финишировала на 12 позиции, отстав от своего предстоящего противника на 12 баллов.
Клуб из города Флоренсио-Варела в прошлом первенстве за 27 игр смог выиграть десять встреч, столько же раз он еще сыграл вничью и семь матчей проиграл.
Новый же сезон «желто-зеленые» начали с поражения в поединке чемпионата страны, после чего они только побеждали, выиграв один матча в кубковом розыгрыше и четыре в рамках первенства.
Вне родных стен «Дефенса и Хустисия» потерпела только одно фиаско за восемь последних игр различных соревнований при пяти победах и двух мировых исходах.
«Бока Хуниорс» обыграла «Дефенса и Хустисию» на своем поле в трех из пяти последних поединков при одной ничей и одном проигрыше.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Бока Хуниорс» предлагают — 1.85.
На викторию «Дефенса и Хустисии» дают — 4.73, ничья оценена — в 3.25.
Обе команды на старте сезона демонстрируют очень хорошие результаты, но так как игра пройдет на поле «Боки», где она особенно сильна, то в данном поединке прогнозируем викторию хозяев поля.