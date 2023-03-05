«Краснодар»
«Краснодар» первую половину чемпионата завершил на восьмой позиции в турнирной таблице, набрав 25 очков. От тройки он отстает сильно, а четвертой позиции проигрывает всего четыре пункта.
«Быки» за 17 проведенных матчей первенства смогли отпраздновать семь викторий, шесть встреч они проиграли и четыре поединка свели вничью, забили 31 гол, а пропустили на два меньше.
Коэффициенты матча Краснодар — Торпедо
На своем поле «черно-зеленые» не отличались надежностью, выиграв четыре поединка при трех фиаско и одном мировом исходе. Причем две последние домашние игры они проиграли.
При подготовке к новому сезону «южане» демонстрировали прекрасные результаты. Из четырех товарищеских встреч выиграно три при одной неудаче.
Перед рестартом чемпионата «Краснодар» провел два поединка Кубка России с московским ЦСКА, проиграв ему в гостях 0:3, но взяв дома реванш 1:0. Это не хватило для выхода в полуфинал, но он еще через путь представителей лиг сможет побороться за этот трофей.
«Торпедо»
«Торпедовцы» крайне слабо провели первую часть чемпионата России, набрав всего лишь шесть баллов, с которыми плотно засели на дне турнирки, сильно отставая даже от вышестоящей команды.
Столичный клуб смог добыть только одну викторию за 17 проведенных встреч, трижды он еще сыграл вничью и потерпел 13 поражений, забил всего семь мячей при 30 пропущенных.
В межсезонье «Торпедо» провело семь спаррингов и ни разу не победило, трижды сыграв вничью и четыре поединка проиграв. В первой игре нового года москвичи уступили перволиговому «Акрону» 0:2 в Кубке страны и завершили борьбу на турнире.
Всего же с учетом всех турниров у «автозавоцев» 14-матчевая безвыигрышная серия. На выезде в текущем первенстве РПЛ они не побеждали, дважды сыграв вничью при шести фиаско.
В первом круге «Краснодар» разгромил «Торпедо» на его поле со счетом 4:1. И эта встреча стала первой для этих команд за долгое время.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Краснодара» предлагают — 1.45.
На викторию «Торпедо» дают — 7.00, ничья оценена — в 4.40.
Вряд ли аутсайдер лиги сможет навязать борьбу краснодарцем на их поле. В общем, прогнозируем убедительный выигрыш принимающей стороны.
И ждем, что «Краснодар» сможет отличиться еще на старте поединка, забив до 15-й минуты.