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    «Быки» смогут отметиться ранним голом

    «Краснодар» — «Торпедо». Прогноз, ставка (к. 2.35) на футбол, чемпионат России, 5 марта 2023 года

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    «Краснодар»
    В рамках 18-го тура чемпионата России по футболу «Краснодар» на своем поле сыграет против московского «Торпедо». Поединок пройдет 5 марта и начнется в 16:30 по мск. «Краснодар» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 05 Марта 2023 года
    Краснодар
  • Краснодар
    •  Краснодар 16:30 Торпедо Торпедо
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    «Краснодар»

    «Краснодар» первую половину чемпионата завершил на восьмой позиции в турнирной таблице, набрав 25 очков. От тройки он отстает сильно, а четвертой позиции проигрывает всего четыре пункта.

    «Быки» за 17 проведенных матчей первенства смогли отпраздновать семь викторий, шесть встреч они проиграли и четыре поединка свели вничью, забили 31 гол, а пропустили на два меньше.

    Коэффициенты матча Краснодар — Торпедо

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    На своем поле «черно-зеленые» не отличались надежностью, выиграв четыре поединка при трех фиаско и одном мировом исходе. Причем две последние домашние игры они проиграли.

    При подготовке к новому сезону «южане» демонстрировали прекрасные результаты. Из четырех товарищеских встреч выиграно три при одной неудаче.

    Календарь и таблица РПЛ

    Перед рестартом чемпионата «Краснодар» провел два поединка Кубка России с московским ЦСКА, проиграв ему в гостях 0:3, но взяв дома реванш 1:0. Это не хватило для выхода в полуфинал, но он еще через путь представителей лиг сможет побороться за этот трофей.

    «Торпедо»

    «Торпедовцы» крайне слабо провели первую часть чемпионата России, набрав всего лишь шесть баллов, с которыми плотно засели на дне турнирки, сильно отставая даже от вышестоящей команды.

    Столичный клуб смог добыть только одну викторию за 17 проведенных встреч, трижды он еще сыграл вничью и потерпел 13 поражений, забил всего семь мячей при 30 пропущенных.

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    • В межсезонье «Торпедо» провело семь спаррингов и ни разу не победило, трижды сыграв вничью и четыре поединка проиграв. В первой игре нового года москвичи уступили перволиговому «Акрону» 0:2 в Кубке страны и завершили борьбу на турнире.

    Всего же с учетом всех турниров у «автозавоцев» 14-матчевая безвыигрышная серия. На выезде в текущем первенстве РПЛ они не побеждали, дважды сыграв вничью при шести фиаско.

    В первом круге «Краснодар» разгромил «Торпедо» на его поле со счетом 4:1. И эта встреча стала первой для этих команд за долгое время.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Краснодара» предлагают — 1.45.

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    На викторию «Торпедо» дают — 7.00, ничья оценена — в 4.40.

    Вряд ли аутсайдер лиги сможет навязать борьбу краснодарцем на их поле. В общем, прогнозируем убедительный выигрыш принимающей стороны.

    И ждем, что «Краснодар» сможет отличиться еще на старте поединка, забив до 15-й минуты.

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    «Краснодар» — «Торпедо»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 05.03.2023. Прогнозы на футбол. «Быки» смогут отметиться ранним голом
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