ПСЖ сыграет на своем поле с «Нантом» в рамках 26-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 4 марта, начало — в 23:00 мск. ПСЖ — «Нант»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПСЖ

ПСЖ в нынешнем сезоне выглядит вполне прилично. Ныне команда занимает 1 место в Лиге 1, опережая ближайшего конкурента на 8 очков.

Правда, результативность парижан по-прежнему на уровне. В 25 матчах чемпионата игроки команды настреляли уже 62 мяча.

Коэффициенты матча ПСЖ — Нант 1X2Новым игрокам 1.305.609.00Фрибет$40

В своем последнем поединке команда вновь победила. ПСЖ на выезде разгромил «Марсель» со счетом 0:3.

Все прогнозы на Лигу 1

Правда, в этой встрече команде не поможет Неймар. Бразилец получил травму, хотя очень не помешал бы парижанам.

У парижан нет иных целей, кроме как победы в каждом матче. Атака во главе с Килианом Мбаппе и Лионелем Месси сделает свое дело.

«Нант»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает явно ниже собственных возможностей. «Нант» находится на скромном 13 месте в турнирной таблице.

При этом «Нант» редко побеждает. В 25 турах «канарейки» добыли всего лишь 6 побед, 10 раз сыграв вничью.

В предыдущем своем поединке «Нант» добыл 3 очка. Дома команда переиграла «Ланс» со счетом 2:1.

А вот из Лиги Европы команда вылетела. «Ювентус» оказался «канарейкам» не по зубам, зато теперь можно сконцентрироваться на чемпионате.

Нет сомнений, что в этой встрече гости постараются дать бой фавориту. Вот только последняя виктория над парижанами случилась еще 2 года назад.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ПСЖ предлагают — 1.33.

На викторию «Нанта» дают — 10.00, ничья оценена — в 6.05.

Парижане сильны, но нередко позволяют себе банальную недооценку соперников , за что могут поплатиться.

Наш прогноз — Победа «Нанта» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.64. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.42.