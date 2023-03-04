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    ПСЖ потеряет очки?!

    ПСЖ — «Нант». Прогноз, ставка (к. 3.64) на футбол, Лига 1, 4 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на ПСЖ — «Нант»
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    Килиан Мбаппе
    ПСЖ сыграет на своем поле с «Нантом» в рамках 26-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 4 марта, начало — в 23:00 мск. ПСЖ — «Нант»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 04 Марта 2023 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 23:00 Нант Нант
  • Франция. Лига 1
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    ПСЖ

    ПСЖ в нынешнем сезоне выглядит вполне прилично. Ныне команда занимает 1 место в Лиге 1, опережая ближайшего конкурента на 8 очков.

    Правда, результативность парижан по-прежнему на уровне. В 25 матчах чемпионата игроки команды настреляли уже 62 мяча.

    Коэффициенты матча ПСЖ — Нант

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    В своем последнем поединке команда вновь победила. ПСЖ на выезде разгромил «Марсель» со счетом 0:3.

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    Правда, в этой встрече команде не поможет Неймар. Бразилец получил травму, хотя очень не помешал бы парижанам.

    У парижан нет иных целей, кроме как победы в каждом матче. Атака во главе с Килианом Мбаппе и Лионелем Месси сделает свое дело.

    «Нант»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает явно ниже собственных возможностей. «Нант» находится на скромном 13 месте в турнирной таблице.

    При этом «Нант» редко побеждает. В 25 турах «канарейки» добыли всего лишь 6 побед, 10 раз сыграв вничью.

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    • В предыдущем своем поединке «Нант» добыл 3 очка. Дома команда переиграла «Ланс» со счетом 2:1.

    А вот из Лиги Европы команда вылетела. «Ювентус» оказался «канарейкам» не по зубам, зато теперь можно сконцентрироваться на чемпионате.

    Нет сомнений, что в этой встрече гости постараются дать бой фавориту. Вот только последняя виктория над парижанами случилась еще 2 года назад.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ПСЖ предлагают — 1.33.

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    На викторию «Нанта» дают — 10.00, ничья оценена — в 6.05.

    Парижане сильны, но нередко позволяют себе банальную недооценку соперников, за что могут поплатиться.

    Наш прогноз — Победа «Нанта» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.64. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.42.

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    ПСЖ — «Нант»: прогноз, ставка (3.64), статистика, коэффициенты матча 04.03.2023. Прогнозы на футбол. ПСЖ потеряет очки?!
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