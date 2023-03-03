«Ритеряй»
Эта команда минувший чемпионат провела на своем уровне. «Ритеряй» завершил его на 5 месте в таблице.
Более того, «рыцари» едва не зацепились за медали. Правда, в 36 матчах команда проиграла целых 11 раз.
В своем предыдущем поединке «Ритеряй» выиграл. В контрольной встрече с «Меттой/ЛУ» команда победила со счетом 3:1.
Очные поединки с «Шяуляем» для команды складываются исторически сложно. Из 5 последних матчей соперники по 2 раза обыгрывали друг друга.
Наверняка «рыцари» намерены в новом сезоне побороться за медали. Так что стоит ожидать от команды стремления добыть первые 3 очка.
«Шяуляй»
Эта команда в минувшем сезоне временами смотрелась очень выгодно. Правда, в итоге завершила сезон на 7 месте.
Очень ко двору пришелся форвард Алексей Щебетун. Украинец наколотил 13 мячей в предыдущем чемпионате.
Вот только с общей результативностью у команды имеются сложности. В 36 матчах игроки «Шяуляя» забили всего 39 мячей.
В своем последнем контрольном поединке команда сыграла вничью. Паритет с «Судувой» вышел боевым (1:1).
«Шяуляй» явно не собирается отсиживаться в тылах. Щебетун может соорудить и реализовать голевой момент фактически в одиночку.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ритеряя» предлагают — 2.13.
На викторию «Шяуляя» дают — 3.28, ничья оценена — в 3.30.
Наш прогноз — Победа «Ритеряя». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.13. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.05.