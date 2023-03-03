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    «Рыцари» начнут чемпионат с победы

    «Ритеряй» — «Шяуляй». Прогноз, ставка (к. 2.13) на футбол, чемпионат Литвы, 3 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Ритеряй» — «Шяуляй»
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    «Ритеряй»
    «Ритеряй» сыграет на своем поле с «Шяуляем» в рамках 1-го тура чемпионата Литвы. Матч пройдет 3 марта, начало — в 20:30 мск. «Ритеряй» — «Шяуляй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ритеряй»

    Эта команда минувший чемпионат провела на своем уровне. «Ритеряй» завершил его на 5 месте в таблице.

    Более того, «рыцари» едва не зацепились за медали. Правда, в 36 матчах команда проиграла целых 11 раз.

    В своем предыдущем поединке «Ритеряй» выиграл. В контрольной встрече с «Меттой/ЛУ» команда победила со счетом 3:1.

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    Очные поединки с «Шяуляем» для команды складываются исторически сложно. Из 5 последних матчей соперники по 2 раза обыгрывали друг друга.

    Наверняка «рыцари» намерены в новом сезоне побороться за медали. Так что стоит ожидать от команды стремления добыть первые 3 очка.

    «Шяуляй»

    Эта команда в минувшем сезоне временами смотрелась очень выгодно. Правда, в итоге завершила сезон на 7 месте.

    Очень ко двору пришелся форвард Алексей Щебетун. Украинец наколотил 13 мячей в предыдущем чемпионате.

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    • Вот только с общей результативностью у команды имеются сложности. В 36 матчах игроки «Шяуляя» забили всего 39 мячей.

    В своем последнем контрольном поединке команда сыграла вничью. Паритет с «Судувой» вышел боевым (1:1).

    «Шяуляй» явно не собирается отсиживаться в тылах. Щебетун может соорудить и реализовать голевой момент фактически в одиночку.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ритеряя» предлагают — 2.13.

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    На викторию «Шяуляя» дают — 3.28, ничья оценена — в 3.30.

    «Рыцари» смотрятся монолитнее оппонента, к тому же наверняка постараются начать новый чемпионат с виктории.

    Наш прогноз — Победа «Ритеряя». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.13. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.05.

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    «Ритеряй» — «Шяуляй»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 03.03.2023. Прогнозы на футбол. «Рыцари» начнут чемпионат с победы
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