«Ритеряй» сыграет на своем поле с «Шяуляем» в рамках 1-го тура чемпионата Литвы. Матч пройдет 3 марта, начало — в 20:30 мск. «Ритеряй» — «Шяуляй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ритеряй»

Эта команда минувший чемпионат провела на своем уровне. «Ритеряй» завершил его на 5 месте в таблице.

Более того, «рыцари» едва не зацепились за медали. Правда, в 36 матчах команда проиграла целых 11 раз.

В своем предыдущем поединке «Ритеряй» выиграл. В контрольной встрече с «Меттой/ЛУ» команда победила со счетом 3:1.

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Очные поединки с «Шяуляем» для команды складываются исторически сложно. Из 5 последних матчей соперники по 2 раза обыгрывали друг друга.

Наверняка «рыцари» намерены в новом сезоне побороться за медали. Так что стоит ожидать от команды стремления добыть первые 3 очка.

«Шяуляй»

Эта команда в минувшем сезоне временами смотрелась очень выгодно. Правда, в итоге завершила сезон на 7 месте.

Очень ко двору пришелся форвард Алексей Щебетун. Украинец наколотил 13 мячей в предыдущем чемпионате.

Вот только с общей результативностью у команды имеются сложности. В 36 матчах игроки «Шяуляя» забили всего 39 мячей.

В своем последнем контрольном поединке команда сыграла вничью. Паритет с «Судувой» вышел боевым (1:1).

«Шяуляй» явно не собирается отсиживаться в тылах. Щебетун может соорудить и реализовать голевой момент фактически в одиночку.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ритеряя» предлагают — 2.13.

На викторию «Шяуляя» дают — 3.28, ничья оценена — в 3.30.

«Рыцари» смотрятся монолитнее оппонента , к тому же наверняка постараются начать новый чемпионат с виктории.

Наш прогноз — Победа «Ритеряя». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.13. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.05.