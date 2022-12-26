«Астон Вилла»
Эта команда нынешний чемпионат проводит не столь успешно. «Астон Вилла» не сражается за выживание, но опережает зону вылета всего на 5 очков.
Да и вообще, стабильности бирмингемцам явно недостает. Команда проигрывает почти каждый второй свой поединок.
Коэффициенты матча Астон Вилла — Ливерпуль
В своем предыдущем матче «Астон Вилла» победила. На выезде команда переиграла «Брайтон» (1:2).
«Астон Вилла» еще и провела 4 контрольных поединка. Правда, победить удалось лишь в одном из них.
В этом матче хозяева наверняка постараются дать бой мерсисайдцам. Все ведь помнят ярчайшую победу 7:2 двухлетней давности?!
«Ливерпуль»
«Ливерпуль» в текущем сезоне смотрится откровенно неубедительно. Команда Юргена Клоппа даже не мечтает о чемпионской гонке.
В предыдущем своем поединке «Ливерпуль» вновь потерпел неудачу. В матче Кубка английской лиги команда Клоппа уступила «Манчестер Сити» (3:2).
Вот только с реализацией у команды имеются проблемы. В 14 матчах забито всего 28 мячей, что явно маловато для одного из грандов.
Есть и заметные трудности в обороне. Мерсисайдцы пропустили в свои ворота уже 17 мячей.
В этой встрече «Ливерпуль» явно будет активно идти в атаку. Команда явно намерена как можно скорее поправить свое турнирное положение.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ливерпуля» предлагают — 1.76.
На викторию «Астон Виллы» дают — 4.78, ничья оценена — в 4.20.
Подопечные Юргена Клоппа наверняка будут действовать с позиции силы, и уж точно
Наш прогноз — Победа «Ливерпуля» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.24. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.27.