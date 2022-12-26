«Астон Вилла» сыграет на своем поле с «Ливерпулем» в рамках 17-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 26 декабря, начало — в 20:30 мск. «Астон Вилла» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Астон Вилла»

Эта команда нынешний чемпионат проводит не столь успешно. «Астон Вилла» не сражается за выживание, но опережает зону вылета всего на 5 очков.

Да и вообще, стабильности бирмингемцам явно недостает. Команда проигрывает почти каждый второй свой поединок.

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В своем предыдущем матче «Астон Вилла» победила. На выезде команда переиграла «Брайтон» (1:2).

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«Астон Вилла» еще и провела 4 контрольных поединка. Правда, победить удалось лишь в одном из них.

В этом матче хозяева наверняка постараются дать бой мерсисайдцам. Все ведь помнят ярчайшую победу 7:2 двухлетней давности?!

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» в текущем сезоне смотрится откровенно неубедительно. Команда Юргена Клоппа даже не мечтает о чемпионской гонке.

В предыдущем своем поединке «Ливерпуль» вновь потерпел неудачу. В матче Кубка английской лиги команда Клоппа уступила «Манчестер Сити» (3:2).

Вот только с реализацией у команды имеются проблемы. В 14 матчах забито всего 28 мячей, что явно маловато для одного из грандов.

Есть и заметные трудности в обороне. Мерсисайдцы пропустили в свои ворота уже 17 мячей.

В этой встрече «Ливерпуль» явно будет активно идти в атаку. Команда явно намерена как можно скорее поправить свое турнирное положение.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ливерпуля» предлагают — 1.76.

На викторию «Астон Виллы» дают — 4.78, ничья оценена — в 4.20.

Подопечные Юргена Клоппа наверняка будут действовать с позиции силы, и уж точно рассчитывают на быстрый гол .

Наш прогноз — Победа «Ливерпуля» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.24. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.27.