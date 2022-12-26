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    «Ливерпуль» начнет без увертюр

    «Астон Вилла» — «Ливерпуль». Прогноз, ставка (к. 2.24) на футбол, АПЛ, 26 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Астон Вилла» — «Ливерпуль»
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    Дарвин Нуньес
    «Астон Вилла» сыграет на своем поле с «Ливерпулем» в рамках 17-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 26 декабря, начало — в 20:30 мск. «Астон Вилла» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 26 Декабря 2022 года
    Астон Вилла
  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 20:30 Ливерпуль Ливерпуль
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    «Астон Вилла»

    Эта команда нынешний чемпионат проводит не столь успешно. «Астон Вилла» не сражается за выживание, но опережает зону вылета всего на 5 очков.

    Да и вообще, стабильности бирмингемцам явно недостает. Команда проигрывает почти каждый второй свой поединок.

    Коэффициенты матча Астон Вилла — Ливерпуль

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    В своем предыдущем матче «Астон Вилла» победила. На выезде команда переиграла «Брайтон» (1:2).

    Все прогнозы на АПЛ

    «Астон Вилла» еще и провела 4 контрольных поединка. Правда, победить удалось лишь в одном из них.

    В этом матче хозяева наверняка постараются дать бой мерсисайдцам. Все ведь помнят ярчайшую победу 7:2 двухлетней давности?!

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» в текущем сезоне смотрится откровенно неубедительно. Команда Юргена Клоппа даже не мечтает о чемпионской гонке.

    В предыдущем своем поединке «Ливерпуль» вновь потерпел неудачу. В матче Кубка английской лиги команда Клоппа уступила «Манчестер Сити» (3:2).

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    • Вот только с реализацией у команды имеются проблемы. В 14 матчах забито всего 28 мячей, что явно маловато для одного из грандов.

    Есть и заметные трудности в обороне. Мерсисайдцы пропустили в свои ворота уже 17 мячей.

    В этой встрече «Ливерпуль» явно будет активно идти в атаку. Команда явно намерена как можно скорее поправить свое турнирное положение.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ливерпуля» предлагают — 1.76.

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    На викторию «Астон Виллы» дают — 4.78, ничья оценена — в 4.20.

    Подопечные Юргена Клоппа наверняка будут действовать с позиции силы, и уж точно рассчитывают на быстрый гол.

    Наш прогноз — Победа «Ливерпуля» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.24. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.27.

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    «Астон Вилла» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 26.12.2022. Прогнозы на футбол. «Ливерпуль» начнет без увертюр
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