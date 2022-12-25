25 декабря в Стамбуле состоится очная встреча «Галатасарая» и «Истанбулспора» в рамках 15-го тура турецкой Суперлиги. Начало в 19:00 мск. «Галатасарай» — «Истанбулспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Галатасарай»

На днях клуб провел первый официальный матч с начала международной паузы. В Кубке Турции хозяева обыграли «Кечиоренгюджю». Им хватило одного гола.

Перед этим команда провела 5 товарищеских поединков, но выиграть смогла лишь в одном — у «Тулузы» со счетом 2:1. Помимо этого были поражения от «Райо Вальекано» (0:1), «Вильярреала» (3:4) и «Лацио» (1:2).

В последнем матче чемпионата Турции, который был сыгран еще месяц назад, «Галатасарай» разгромил со счетом 7:0 «Башакшехир». Еще была победа над «Бешикташем».

По итогу «львы» вышли на 2-е место в турнирной таблице Суперлиги Турции. С 27 очками они идут позади «Фенербахче» и отстают всего на 2 пункта.

«Истанбулспор»

У гостей беспросветная серия неудачных выступлений, которая длится с 8 октября. Ну, правда, стоит участь победу над «Этимесгутом» в Кубке, когда они выиграли в дополнительное время (3:2 ОТ).

Тем не менее проход в следующий раунд не закончился ничем хорошим, так как после сразу же попался «Фенербахче». Матч с ним завершился поражением со счетом 1:3.

В перерыве «Истанбулспор» крупно проиграл «Бешикташу» (0:4). В чемпионате клуб уступили «Фенербахче» (2:5), «Гиресунспору» (2:3) и «Хатайспору» (0:1).

В таблице чемпионата андердог занимает 18-е место из 19, имея на счету всего 8 набранных очков в 13 турах.

Прогноз и ставка

По мнению букмекеров, ловить в этом матче гостям почти нечего. Котировки составляют 1.31 и 8.80 соответственно.

«Галатасарай» выиграл 3 матча подряд в Суперлиге, забив в общей сложности 11 мячей за этот отрезок. Гости пропускают очень много и вряд ли им удастся выйти сухими из воды.

При этом хозяева имеют один из самых низких показателей пропущенных в лиге, тогда как соперник, наоборот, крайне мало забивает.

Прогноз: «Галатасарай» выиграет с отрывом, а матч будет очень результативным. В таком случае можно поставить на победу «львов» с форой -1.5 за 1.84, а в качестве бонуса можно взять тотал больше 4 за 2.89.