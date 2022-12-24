24 декабря в Пейсли «Сент-Миррен» примет «Абердин» в матче 18-го тура чемпионата Шотландии. Игра начнется в 15:30 по мск. «Сент-Миррен» — «Абердин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сент-Миррен»

«Святые» находятся на 7-й строчке в турнирной таблице чемпионата Шотландии. После 15 матчей турнира команда имеет 21 набранное очко.

Перед встречей с «Абердином» коллектив не побеждал на протяжении четырех поединков. Серия состоит из двух ничьих и двух поражений.

В декабре игр еще не было. В ноябре «Сент-Миррен» сыграл вничью с «Сент-Джонстоном» (2:2) и «Рейнджерс» (1:1). Кроме того, было поражение от «Росс Каунти» (2:3).

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Дома «друзья» не проигрывают уже 8 туров и по выступлениям на своем поле они входят в топ-4 чемпионата.

«Абердин»

Гости располагаются на 3-м месте в таблице, однако они сыграли 17 матчей и сейчас имеют 25 очков.

В чемпионате страны «Абердин» проиграл 3 из 4 последних поединков. В оправдание гостям стоит отметить, что у них было два матча подряд с лидерами шотландского первенства — «Селтиком» и «Рейнджерс».

После победы над «Данди Юнайтед» (1:0) «Абердин» проиграл «Селтику» (0:1), а затем уступил «Рейнджерс» в близком поединке (2:3).

«Красные» проиграли 4 из 5 выездных поединков турнира, в которых пропускали не менее двух мячей.

Прогноз и ставка

Букмекеры дают близкие котировки на победу одной и другой команды: 2.85 выставили на победу хозяев, 2.55 — на победу гостей.

«Абердину» будет сложно с соперником, для которого родные стены являются крепостью и он набирает там основное количество очков в турнире.

Также, судя по последним результатам команд, стоит ожидать от поединка больше двух голов.

Во-первых, стоит обратить внимание на ставку «обе забьют» за 1.90. Помимо этого можно поставить на тотал больше 2.5 за 2.15.