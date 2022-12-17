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    Затопят ли неаполитанцы «желтую субмарину»?

    «Наполи» — «Вильярреал». Прогноз, ставка (к. 2.29) на футбол, товарищеский матч, 17 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Вильярреал»
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    Джакомо Распадори
    «Наполи» сыграет на своем поле с «Вильярреалом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 17 декабря, начало — в 22:30 мск. «Наполи» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 17 Декабря 2022 года
    Наполи
  • Неаполь
    •  Наполи 22:30 Вильярреал Вильярреал
  • Вильярреал
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    «Наполи»

    Неаполитанцы в нынешнем сезоне демонстрируют прекрасные результаты. «Наполи» находится на 1 месте в турнирной таблице Серии А.

    При этом «Наполи» уже неплохо оторвался от конкурентов. Гандикап от ближайшего преследователя «Милана» составляет 8 очков.

    При этом оборона команды действует весьма надежно. Пропущено всего 12 мячей, и по этому показателю является одной из лучших в лиге.

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    Свой последний поединок команда провела ударно. «Наполи» сумел сломить сопротивление «Кристал Пэлас» (1:3).

    В этом поединке «Наполи» наверняка постарается сыграть на своих козырях. Атака итальянцев смотрится мощно, что продемонстрирует в очередной раз.

    «Вильярреал»

    Нынешний сезон для «желтой субмарины» по-настоящему провальный. В турнирной таблице своего чемпионата «Вильярреал» находится лишь на 9 позиции.

    При этом борьба за самые высокие места еще не проиграна. Отставание от 6 места составляет 3 очка.

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    • Оборона «Вильярреала» является главным достоянием команды. Команда пропустила в свои ворота всего 10 раз в 14 матчах Примеры.

    Свой последний матч «Вильярреал» провел успешно. Испанцы перестреляли «Галатасарай», обыграв его со счетом 3:4.

    Наверняка испанцы не будут отсиживаться в тылах. Вот только нужно срочно что-то делать с реализацией, в Примере хромающей на обе ноги.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Наполи» предлагают — 1.50.

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    На викторию «Вильярреала» дают — 6.24, ничья оценена — в 4.84.

    Неаполитанцы по всем параметрам смотрятся мощнее оппонента, что наверняка продемонстрируют на деле.

    Наш прогноз — Фора «Наполи» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.29. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.29.

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    «Наполи» — «Вильярреал»: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 17.12.2022. Прогнозы на футбол. Затопят ли неаполитанцы «желтую субмарину»?
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